Emmy Awards : Patricia Arquette pleure sa sœur défunte et déplore la persécution des personnes trans

Récompensée aux Emmy Awards pour son rôle dans la mini-série «The Act», l'actrice Patricia Arquette a évoqué avec une vive émotion, durant son discours, sa soeur défunte, et a dénoncé les persécutions contre les personnes trans.

«C'est formidable... Mais je suis tellement triste, j'ai le cœur brisé, a commencé Patricia Arquette. J'ai perdu ma sœur Alexis. Les personnes trans continuent d'être persécutées. Je suis en deuil chaque jour de ma vie pour Alexis et je le serai jusqu'à mon dernier jour ou jusqu'à ce qu'on ce que l'on change vraiment les choses et que les personnes trans arrêtent d'être persécutées ainsi. Et donnez-leur du travail ! Ce sont des êtres humains ! Donnons-leur du travail !», s'est exclamée l'actrice.

Son discours poignant a été applaudi chaleureusement par la salle et les acteurs de Game of Thrones qui lui remettaient son prix sur scène.

"I'm in mourning every day of my life." #TheAct's Patricia Arquette (@PattyArquette) talks about the passing of her sister Alexis Arquette and the persecution of trans people during her acceptance speech for lead actress in a limited series https://t.co/WmT1Fmyol4 #Emmys pic.twitter.com/E1iMULV5QV

— Hollywood Reporter (@THR) September 23, 2019