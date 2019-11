La série «Designated survivor» arrive sur C8, le chanteuse Anggun dans un téléfilm sur TF1… les 5 infos TV à retenir

La série «Designated survivor» arrive sur C8, le chanteuse Anggun dans un téléfilm sur TF1, des révélations sur le retour de «Fais pas ci, fais pas ça»… voici les 5 infos TV à retenir.

La série «Designated survivor» le 17 novembre sur C8

Inédite en clair à la télévision française, la série «Designated survivor» débarque sur C8 dès le 17 novembre à 21h05 avec la diffusion des quatre premiers épisodes de la saison 1. Lancée en septembre 2016 sur la chaîne américaine ABC, elle suit l’histoire de Tom Kirkman, secrétaire au logement et au développement urbain au sein du gouvernement des États-Unis d’Amérique. Au moment où le président s’apprête à faire le discours de l’Union, celui-ci périt dans un attentat visant le Capitole. Le vice-président américain, l’ensemble du cabinet, et la totalité des membres du Congrés font également parties des victimes. Tom Kirkman se retrouve dès lors parachuté à la présidence du pays en tant « survivant désigné » (‘designated survivor’ en anglais). Il se retrouve ainsi à la tête de la première puissance mondiale dans un moment particulièrement délicat.

Annulée par ABC au bout de deux saisons de 21 et 22 épisodes respectivement, «Designated survivor» avait été sauvée par Netflix en 2018 qui lui a offert un troisième chapitre de dix épisodes mis en ligne en juin 2019. La série n’a toutefois pas été prolongée au-delà, la plateforme de streaming ayant annoncé en juillet dernier son intention de ne pas poursuivre cette fiction qui voit Kiefer Sutherland (24H Chrono) tenir le rôle principal.

Anggun au générique d’un téléfilm de TF1

Membre du jury du concours «Mask Singer» sur TF1, Anggun sera prochainement au générique d’un nouveau volet de la collection de téléfilm romantique de la première chaîne, «Coup de foudre à…», dont le tournage est prévu pour débuter en 2020 en Thaïlande. La chanteuse y interprétera un rôle secondaire. Aucune information sur le reste du casting, ou sur le scénario, n’a filtré pour le moment.

Dario Argento prépare une série horrifique

Selon le site américain Variety, Dario Argento travaille actuellement sur le développement d’une série horrifique baptisée «Longinus». La production annonce une fiction dans laquelle le réalisateur conduira les téléspectateurs à l’intérieur de l’obscure et terrifiante imagination de Dario Argento, une série d’auteur destinée au marché international suspendu entre le réel et le surnaturel, et dont l’action se situera entre la ville de Grenoble, et Sienne, en Italie.

Ce sont les seules informations révélées sur la série actuellement. Dans la Bible, Longinus est le nom du soldat romain qui transperse le Christ de sa lance au moment de sa crucifixion. De là à en conclure que l’intrigue aura pour sujet la religion catholique ?

La série événement de TF1 «Le Grand Bazar de la charité» arrive le 18 novembre

La mini-série «Le Grand Bazar de la charité» sera lancée le 18 novembre prochain, à 21h05 sur TF1. Déclinée en huit épisodes, cette fiction pilotée par Iris Buchner (Victor Hugo, ennemi d’État) et réalisée par Alexandre Laurent (La Mante) débute sur un fait divers datant de 1897 qui a vu plus de 120 personnes trouver la mort dans un tragique incendie lors d’une vente de bienfaisance. L’histoire suivra le destin de trois héroïnes, Adrienne de Lenverpé, une femme fortunée mariée à un homme violent, ainsi qu’Alice de Jeansin et sa bonne Rose Rivière.

TF1 a cassé sa tirelire pour financer cette mini-série historique avec un budget total avoisinant les 17 millions d’euros, selon le site ozap.com. La première chaîne a également signé un accord de préfinancement avec Netflix qui récupérera les droits de diffusion de la série à travers le monde – et en France une fois passée la période de sept jours à la fin de sa diffusion sur TF1 – et pourra la proposer à ses 150 millions d’abonnés (TF1 garde les droits d’exploitation sur ses antennes linéaires en France). La mini-série est incarnée par un casting de qualité, avec Audrey Fleurot dans le rôle principal, mais aussi Camille Lou et Julie de Bona. De nombreux guests seront également présents, notamment Josianne Balasko, Florence Pernel, Stéphane Guillon et Antoine Duléry.

Révélations sur le retour de «Fais pas ci, fais pas ça»

Selon le site premiere.fr, le projet de France 2 de faire revenir la série «Fais pas ci, fais pas ça» pour une soirée événementielle avance à grand pas. Le scénario serait entré dans sa phase finale, sans qu’aucun détail sur l’histoire qui verra les Bouley et les Lepic revenir sur le petit écran ne filtre. Toutefois, la production aurait déjà trouvé son réalisateur en la personne de Michel Leclerc (Le Grand Bazar) qui avait déjà travaillé sur plusieurs épisodes des saisons 7 et 9.