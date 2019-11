Un film Avengers 5 devrait bien voir le jour

Les fans d’Avengers peuvent se réjouir. Selon le site américain We Got This Covered, les studios Marvel prévoient bien de sortir un cinquième volet de la saga à succès.

Selon le site spécialisé, les spectateurs devront toutefois patienter jusqu’en 2023 pour retrouver les super-héros, quatre ans donc après l’immense succès d’Avengers Endgame. We Got This Covered précise que les personnages devraient cette fois s'unir pour sauver la planète.

Ce cinquième blockbuster devrait réunir un casting remodelé après les événements de Endgame, avec les capitaines Marvel et America, Spider-Man, docteur Strange, Jane Foster, Thor ou encore Scarlet Witch.

Si Marvel n’a officiellement pas confirmé cette information, le journaliste Daniel Richtman a soutenu que Marvel prévoyait bien une suite.

Ce qui est sûr, c’est que le président Marvel Studios Kevin Feige avait affirmé il y a peu que les Avengers finiraient par se retrouver et qu’un nouveau long-métrage serait produit un jour. Il avait cependant confié que l’équipe serait différente.

Recettes record pour Avengers Endgame

Le dernier blockbuster Avengers Endgame a décroché le titre du film qui a rapporté le plus de recettes dans l’histoire du cinéma, catapultant l’oeuvre de science-fiction Avatar au second rang, après dix années consécutives. Sorti en avril dernier, le long-métrage avait amassé plus de 2,789 milliards de dollars (2,49 milliars d’euros) selon le groupe Disney.