La saison 4 de «Rick & Morty» : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La saison 4 de la série animée «Rick & Morty» débarque en France sur Adult Swim, chaîne américaine arrivée dans la petite lucarne française en juillet dernier et disponible sur le canal de Toonami entre 23h et 2h, dès le 11 novembre en US+24.

Et c’est donc ce jour-là, dès 9h du matin, via le service de vidéo à la demande, que les fans des deux aventuriers interdimensionnels pourront découvrir le premier des cinq épisodes de ce nouveau chapitre. Pour ceux qui préfèrent une diffusion classique, il sera à l’antenne à partir de 23h sur Adult Swim. Où trouver cette chaîne, et comment la regarder, se demanderont certains. Elle est disponible directement grâce son application dédiée, sur le canal 147 pour les abonnés à Bouygues Télécom, sur le service de SVOD de Molotov (pour la somme de 2,99€/mois sans abonnement), et sur toutes les autres plateformes via le même canal que Toonami de 23h à 2h.

Une saison 4 très attendue

Disponible jusqu’alors sur Netflix en France, les trois premières saison de «Rick & Morty» sont désormais disponibles – également – sur Adult Swim via leur service à la demande. Le dernier épisode inédit datant d’octobre 2017, c’est un euphémisme de dire que les cinq premiers épisodes de la saison 4 sont attendus avec une grande impatience par les mordus de la série. Pourquoi seulement 5 et non 10 comme les chapitres précédents ? Dans une bande annonce dévoilée début octobre, une voix-off prévient : «C’est la moitié de la saison que vous méritiez, mais c’est tout ce qu’on a réussi à gérer».

La saison 4 de Rick et Morty débarque en novembre en exclusivité sur Adult Swim. pic.twitter.com/s2wv6ziZy9 — Adult Swim France (@AdultSwimFrance) October 7, 2019

Ce qui veut dire que cinq nouveaux épisodes suivront prochainement, à une date ultérieure. Pour le plus grand bonheur des fans. Mais au fait, à quoi devons-nous nous attendre avec cette saison 4 ? Justin Roiland, co-créateur de la série – et qui assure le doublage de Rick et de Morty dans la version originale – se montre prudent afin d’éviter les spoilers, mais assure qu’un nouveau visionnage du précédent chapitre s’impose. «Sans trop en dire, nous avons des histoires feuilletonnantes en filigrane des histoires épisodiques. Les fans voudront les regarder dans l’ordre et je recommande vivement de voir toute la saison 3 avant la saison 4», prévient-il.

Ça parle de quoi déjà ?

Pour ceux qui n’ont jamais posé un œil sur cette série, «Rick & Morty» suit l’histoire de Rick Sanchez, un scientifique doué d’une intelligence hors du commun, qui est également alcoolique et imbus de lui-même, et de son petit-fils, Morty, un garçon un peu naïf qui manque de confiance en lui et se révèle très influençable au contact de son grand-père. Ensemble, ils parcourent les galaxies et se jouent de l’espace-temps pour vivre des aventures complètement délirantes aux quatre coins de l’Univers.