Le film à voir : «Nicky Larson et le Parfum de Cupidon» sur Canal+

Adaptation des aventures du célèbre personnage de manga sur grand écran par Philippe Lacheau, «Nicky Larson et le Parfum de Cupidon» avait convaincu près d'un million et demi de spectateurs lors de sa sortie en salles en France.

L’histoire suit Nicky Larson, détective et garde du corps réputé pour ses aptitudes au combat et sa précision arme en main. Mais aussi pour son penchant pour les jolies femmes. Pour ses clients, il représente souvent le dernier recours face à des affaires complexes et risquées. Accompagné de sa fidèle partenaire, Laura, il accepte la mission d’un client lui demandant de protéger le «parfum de Cupidon», une fragrance permettant à celui qui la porte de devenir irrésistible. Quand des malfrats parviennent à subtiliser le précieux liquide, Nicky Larson se lance à leur poursuite.

Critiqué par une partie de la presse et du public, ce film mérite largement qu’on s’y attarde. Car Philippe Lacheau, réalisateur et acteur principal, y multiplie les hommages et les références au dessin animé. L’humour est présent, les scènes d’action aussi, et la réalisation recèle de bonnes idées. «Dans un sens, je pense qu’on a payé pour toutes les mauvaises adaptations de mangas, BD ou comics avant la nôtre. Le public a été échaudé de très nombreuses fois et n’était plus prêt à donner sa chance à des projets audacieux. J’espère que le succès de notre film permettra de faciliter le chemin à d’autres adaptations», avait-il notamment expliqué dans un entretien accordé au Figaro en juin dernier.

A l’écran, il est accompagné de celle qui partage sa vie à la ville, Elodie Fontan, ainsi que ses fidèles acolytes Tarek Boudali et Julien Arruti. A noter la présence à l’écran de nombreux guests prestigieux, notamment Pamela Anderson, Didier Bourdon, Gérard Jugnot, Audrey Lamy, Chantal Ladesou, ou encore Jarry. Et un caméo extraordinaire de Dorothée en personne.

Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, le 15 novembre sur Canal+ à 21h, et sur myCANAL