Halloween : 3 sorties frissonnantes pour adultes à faire à Paris

La fête d’Halloween s’est largement implantée en France. Pour célébrer ce rendez-vous qui rime avec frissons, monstres et déguisements, plusieurs événements terrifiants seront organisés dans la Capitale.

Entre spectacle, théâtre immersif et projection de films cultes, ces sorties originales sont réservées à un public adulte.

Le nouveau spectacle angoissant du Manoir de Paris

© Le Manoir de Paris

Pour les amateurs de sensations fortes, Le Manoir de Paris revient avec un nouveau spectacle immersif : «Manoir Asylum». Avec cette neuvième création, la peur devrait encore monter d’un cran. Interprété par plus de 100 acteurs, ce nouveau scénario, annoncé comme un véritable film d’horreur, proposera des effets spéciaux innovants.

Conviés par le professeur H à pénétrer dans un asile coupé du monde, les spectateurs deviendront patients et découvriront de terribles expériences. Après y avoir participé, leur vie sera bouleversée à jamais d’autant plus qu’un second show intitulé «Cauchemars» les attend au 3eétage. A peine sorti d’Asylum, alors que les électrochocs ont atteint leur but, c’est cette fois leurs pires cauchemars qui prendront vie sous leur yeux.

Jusqu'au 17 novembre, Manoir Asylum, Le Manoir de Paris, Paris.

Autopsie entre théâtre immersif frissonnant et énigme à La grande surface

© Capture d'écran - Affiche du spectacle immersif Autopsie

La grande surface (lieu éphémère inauguré en septembre qui fermera ses portes fin décembre), en partenariat avec Secret Game Experience, organise le 31 octobre une session de théâtre immersif terrifiante baptisée Autopsie.

A la croisée du théâtre et du jeu, 250 participants se lanceront de 19 h à 23 h, dans une chasse au trésor ponctuée d’énigmes. Accompagnés par des comédiens, dans un décor de salle d’autopsie, les joueurs, déclarés cliniquement morts pour les besoins de cette expérience, devront partir à la recherche de leurs organes et tenter de résoudre le mystère de leur assassinat. Plusieurs niveaux de difficulté seront proposés. Les participants auront un dress code à respecter. Sur inscription, 35 euros.

En parallèle, La grande surface propose une grande soirée Discorrific de 18 h à 2 h du matin. Au programme DJ set, maquillage horrifique et costumes de vampire.

Le 31 octobre, Autopsie, La grande surface, 24 boulevard des Italiens, Paris.

Une soirée mortelle au Grand rex avec trois films de zombies

Ce sera le rendez-vous des cinéphiles. A l’occasion d’Halloween, le Grand Rex organise, le 31 octobre, une plongée dans l’univers de l'un des maîtres des films de Zombies : George A Romero. De 18 à 2 h du matin, trois films cultes du réalisateur seront projetés en version restaurée : La Nuit des morts-vivants (1968), Zombie (1978) et Le Jour de morts-vivants (1985). Une soirée frissonnante ponctuée de quizz, d’animations et de surprises.

Le 31 octobre, Trilogie Romero, Le Grand Rex, Paris.