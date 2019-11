Halloween : 5 rendez-vous à partager en famille

«Des bonbons ou un sort ?» Alors que de nombreux enfants n’auront que ce mot à la bouche le 31 octobre au soir, Halloween offre aussi l’occasion de se retrouver en famille autour d’activités et de sorties originales et ludiques.

Concert symphonique humoristique, atelier de confection de friandises, découverte de Paris et de ses mystères au fil de l'eau, sortie au zoo ou encore sensations fortes dans les parcs d'attractions, chacun trouvera la formule qui correspond à sa tribu.

Un concert symphonique décalé salle Pleyel

D’Harry Potter aux Dents de la mer en passant par Beetlejuice, La famille Addams ou encore L’étrange Noël de Monsieur Jack, vibrez au rythme des morceaux et chansons phare de films cultes en version symphonique, le tout animé par un chef d’orchestre fantasque en blouse blanche. Tel est le concept d’Un concert monstre, organisé salle Pleyel. A l’occasion d’Halloween, la salle parisienne accueille en effet le 31 octobre le monstre orchestra et ses 50 musiciens emmenés par Steve Journey alias Professeur Journey, à l’origine de ce concept de stand-up symphonique. Au programme, près de trente titres phares seront interprétés, ponctués de pastilles humoristiques. Un concept qui ravira les enfants comme leurs parents.

Le 31 octobre, Concert SOS Monstre, Salle Pleyel, Paris.

Un atelier original au musée du chocolat

© Musée du chocolat

Du 19 octobre au 1ernovembre, le musée du chocolat propose un atelier ludique qui permettra au jeune public de confectionner leurs propres friandises pour Halloween. Dès 6 ans, les enfants mettront la main à la pâte afin de créer des chocolats pour le moins étonnants à base de camembert, d’anchois ou d’ail, histoire de faire fuir les vampires et surprendre les copains. Ils repartiront également avec de vraies douceurs chocolatées et visiteront le musée pour en apprendre plus sur l’histoire du chocolat.

Du 19 octore au 1er novembre, Atelier Halloween, Musée du chocolat Choco Story, Paris, 35 €.

Une croisière sur la Seine entre histoires et légendes frissonnantes

Se balader au fil de l'eau entre monuments emblématiques et légendes... Les vedettes de Paris se mettent à l'heure d'Halloween et proposeront, pendant quatre jours à 15 h, des croisières thématiques. L’occasion d’embarquer à bord d’un bateau hanté et de découvrir les mystères et faits divers qui ont marqué la capitale. Des récits adaptés au jeune public racontés en français et en anglais par un guide. A partir de 15 euros.

Du 29 ocotbre au 1er novembre, Les vedettes de Paris, Paris.

Journée Halloween au parc Zoologique de Paris et atelier «Même pas peur» à La ménagerie

Le 31 octobre, le Parc Zoologique de Paris célèbre Halloween. Au programme de cette journée frisson, un parcours des sorciers, un concours de citrouilles ou encore des stands de maquillage. En prime, les familles venues déguisées bénéficieront de 20 % de réduction.

De son côté, la Ménagerie du jardin des plantes prend le contre pied et organise, du 28 octobre au 3 novembre, une animation baptisée «Même pas peur». L’occasion d’en apprendre plus sur les animaux effrayants qui peuplent parfois les contes ou terrifient à cause de leur apparence. Mais a-t-on vraiment raison de les craindre ? Cet atelier de 20 minutes qui complète la visite classique, revient sur les idées reçues.

Astérix, Disneyland, Nigloland… les parcs d’attractions à la fête pour Halloween



C’est désormais une tradition. Les parcs d’attractions jouent la carte du frisson pour Halloween. Jusqu’au 3 novembre, plusieurs d'entre eux ont ainsi confectionné une programmation spéciale. C'est notamment le cas de Disneyland Paris qui propose de faire le plein d'émotions autour de plusieurs rendez-vous et attractions avec son festival Halloween, ou encore du Parc Astérix qui revient avec son rendez-vous Peur sur le parc. Le célèbre village gaulois est alors envahi par de terrifiantes créatures et organise quatre nocturnes, jusqu’à 1 h du matin, les 30, 31 octobre et les 1eret 2 novembre.

A moins de 150 km de Paris, dans l’Aube, Nigloland se met aussi aux couleurs d’Halloween. Entre décorations spectaculaires et spectacles, le parc se métamorphose pour surprendre les familles.