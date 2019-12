Canal+ distribuera en exclusivité Disney+ en France

Annoncée pour arriver en France à la fin du mois de mars, la plateforme de streaming Disney+ sera distribuée exclusivement par Canal+ suite à un accord entre les deux groupes.

Dans un entretien accordé au journal Les Echos, Kevin Mayer et Maxime Saada, respectivement directeur de la division «Direct-to-consumer & International» de Disney et président du directoire de Canal+, ont annoncé ce partenariat qui permettra aux abonnés de la chaîne cryptée de profiter du service de SVOD depuis leur décodeur ou leur box Internet, dès son lancement prévu au 31 Mars 2020.

Aucun détail de l’offre proposé par Canal+ n’a été dévoilé pour le moment, mais le lancement récent de son pack cinéma/séries – dans lequel se trouvent déjà Netflix et OCS – semble parfaitement correspondre à la volonté du groupe d’offrir le meilleur des plateformes de streaming à ses abonnés à un prix défiant toute concurrence. Attention, Disney+ sera également disponible en téléchargement direct sur le site Disneyplus.fr ou sur les différentes boutiques d’applications.

Avec cette annonce, le groupe Canal renforce sa stratégie consistant à globaliser les meilleures offres existantes, évitant ainsi à ses abonnés de subir le morcèlement des abonnements, tout en s’assurant de devenir un acteur incontournable sur un marché audiovisuel en pleine mutation. «Canal+ a entamé une transformation digitale afin d'anticiper ces nouveaux usages. MyCanal représente aujourd'hui 40 % de la consommation globale de Canal+, un chiffre en très forte progression année après année», souligne Maxime Saada.

Cet accord exclusif avec Disney+ vient s’ajouter au récent accord conclu avec Netflix, ainsi que l’obtention d’une partie des droits de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, qui lui ont permis de retrouver sa place de diffuseur sportif de premier plan. Canal+ reste également le premier diffuseur des films récemment sortis en salles, avec prochainement l’arrivée d’«Avengers : Endgame» (le plus gros succès mondial au box-office) sur la plateforme myCANAL. «Nous sommes à un véritable tournant de l'histoire de Canal+», explique Maxime Saada sur le site Les Echos. «En quelques mois, nous avons sécurisé pour nos abonnés l'accès à Netflix, à la Ligue des Champions et à l'Europa League dès 2021, à la Ligue 1 jusqu'en 2024 et désormais à Disney+, aux chaînes Disney en exclusivité, aux films Disney et Fox seulement huit mois après leur sortie en salles», poursuit-il.