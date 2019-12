Les 10 moments de télévision les plus marquants des années 2010

La décennie 2010-2019 à la télévision est remplie de moments marquants, inoubliables, choquants, voir traumatisants. Voici une sélection subjective des 10 moments incontournables du petit écran de ces dix dernières années.

Un énorme traumatisme – Dix morts pendant le tournage de «Dropped»

En mars 2015, le tournage du jeu d’aventure de TF1, «Dropped» - qui se déroule en Argentine - vire au cauchemar quand deux hélicoptères transportant des candidats et des membres de la production entrent en collision peu après le décollage. Dix personnes trouvent la mort, dont trois sportifs français participant à l’émission : la navigatrice Florence Arthaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Une véritable tragédie qui a profondément marqué les esprits.

Une «petite phrase» culte – Le shampoing de Nabilla

En 2013, Nabilla lance une phrase en apparence anodine lors de l’émission de téléréalité «Les Anges» diffusée sur NRJ 12 : «Non mais allô quoi ! T’es une fille, t’as pas de shampoing !». Ce simple gimmick va pourtant propulser la jeune femme au rang de célébrité, à tel point que l’expression sera protégée quelques semaines plus tard après avoir été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) par la société de production, la SARL La Grosse Équipe (groupe Telfrance), mais aussi par la jeune femme elle-même. Une phrase qui fait désormais partie de la culture populaire, aussi incroyable que cela puisse paraître.

Une légende s’en va – Julien Lepers quitte «QuestionS pour un champion»

En février 2016, Julien Lepers quittait l’animation de «Questions pour un champion» sur France 3 après 27 ans de bons et loyaux services à la tête du célèbre jeu télévisé. Un moment particulièrement émouvant pour tous ceux qui appréciaient son énergie débordante à l’antenne, et son phrasé inimitable.

Un phénomène du divertissement – «Touche pas à mon poste» débarque sur C8

Le 8 octobre 2012, Cyril Hanouna animait le premier numéro de «Touche pas à mon poste» sur C8 (autrefois D8, ndlr) entouré des chroniqueurs de la première heure, dont l’indéboulonnable Jean-Michel Maire. L’émission s’est depuis imposée comme un rendez-vous incontournable du petit écran, avec des millions de fidèles au rendez-vous chaque soir. Pour le plaisir, on vous propose de visionner à nouveau cette toute première émission. Et oui, ils ont beaucoup changé depuis.

Un air de révolution - Lancement de Netflix en France

En 2014, la plateforme de streaming Netflix faisait une entrée tonitruante dans le paysage télévisuel français. Elle a réussi à s’imposer dans les foyers grâce à ses séries originales (Casa de Papel), et une large offre de vidéos (films, documentaires, ...), consommables sur plusieurs supports.

La plateforme est aujourd’hui incontournable. Et doit désormais compter sur une concurrence toujours plus forte, notamment avec l’arrivée programmée de Disney+ au printemps prochain - le 31 mars 2020 précisément - sur le marché hexagonal.

Un duel de grandes gueules – Clash entre Daniel Cohn-Bendit et Gilbert Collard

Les clashs à la télévision n’ont jamais été aussi nombreux. Et forcément, ces dix dernières années, ils se sont multipliés au point de se normaliser aux yeux des téléspectateurs. Mais le flot d’insultes que se sont lancées Daniel Cohn-Bendit et Gilbert Collard en mai dernier lors de la soirée consacrée aux élections européennes sur TF1 se distingue par la violence de l'échange. Deux hommes politiques qui s’écharpent en direct, des présentateurs débordés, etc. c’est la définition même du «clash TV» par excellence.

Un dernier au revoir – Claire Chazal anime son dernier JT sur TF1

En septembre 2015, Claire Chazal animait son dernier JT sur TF1, non sans avoir remercié au préalable les téléspectateurs pour leurs 24 années de fidélité et de soutien. Un moment de télévision forcément incontournable de ces dix dernières années qui voyait une des grandes figures de l'information télévisée quitter son poste avec grâce, et beaucoup d'émotion.

Un débordement d’émotion – Michel Drucker pleure Johnny

En décembre 2017, Michel Drucker s’adresse aux téléspectateurs pour rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday peu après le décès du chanteur. Très proche de l'artiste, l’animateur de France 2 n'a pu contenir son émotion. Une tristesse partagée par toute une nation dont il se faisait l’écho à ce moment précis (c’est une poussière dans l'oeil je vous dis !).

Une chute vertigineuse – Les révélation chocs sur Christian Quesada

En mars 2019, Christian Quesada est placé en détention provisoire et mis en examen pour «corruption de mineur» et «détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique». Des faits reconnus au moment de son interrogatoire. Une révélation absolument choquante concernant cet homme qui était devenu une star du petit écran grâce à l’émission «Les 12 coups de midi» sur TF1 , et dont l’autobiographie allait être adaptée sur grand écran.

Un succès populaire – Record d’audience pour « Capitaine Marleau »

C’est une des plus belles réussites de la fiction française de la décennie. Comment une gendarmette avec l’accent ch’tis et qui a un faible pour la bière parvient à battre les grandes chaînes à chaque diffusion d’un épisode inédit ? Le talent de Corinne Masiero, combiné à celui de la réalisatrice Josée Dayan, paraît être un bon point de départ. Aujourd’hui, la série lancée en 2014 est incontournable, et les stars se pressent pour y faire une apparition. Un beau succès largement mérité !