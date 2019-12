Les nouvelles séries les plus attendues de 2020

L’année 2019 a été un excellent cru en matière de séries. Que nous réservent les mois à venir ? Voici, à ce jour, les nouvelles séries les plus attendues en 2020.

A Christmas Carol

C’est quoi ? Une mini-série de Steven Knight, créateur de Peaky Blinders, qui a souhaité réinterpréter le fameux Chant de Noël de Dickens. Elle suit, à la veille de Noël 1843, Ebenezer Scrooge, un viel homme amer hanté par trois fantômes qui symbolisent ses erreurs passées, présentes et à venir.

Avec qui ? Guy Pearce.

Où et quand ? Canal+, dès le 6 janvier.

Avenue 5

C’est quoi ? Une comédie de science-fiction d'Armando Iannucci, le créateur de Veep, dont l’action se déroule 40 ans dans le futur. L’ancienne star de Docteur House, Hugh Laurie, y incarne le commandant d’un vaisseau spatial de tourisme qui va être victime d’une avarie. La croisière va révéler la complète incompétence de l’équipage et virer au fiasco…

Avec qui ? Hugh Laurie, Zach Woods, Lenora Crichlow, Josh Gad, Rebecca Front et Suzy Nakamura.

Où et quand ? Sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS le 20 janvier en US+24 en France.

Dracula

C'est quoi ? La version des aventures du comte Dracula né sous la plume de Bram Stocker en 1897 par Steven Moffat et Mark Gatiss, les créateurs de Sherlock.

Avec qui ? Claes Bang...

Où et quand ? La BBC le 1er janvier et Netflix le 4 janvier.

Foundation

C’est quoi ? Une série de science-fiction basée sur les livres d’Isaac Asimov qui racontera «les aventures d’une bande d’exilés qui découvrent que la seule manière de sauver l’Empire Galactique est de le défier». David S. Goyer (scénariste notamment de The Dark Knight) officie en tant que showrunner et a aussi la charge de la production exécutive au côté notamment de Robyn Asimov, fille d’Isaac Asimov.

Avec qui ? Lee Pace, Jared Harris, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, et Cassian Bilton.

Où et quand ? AppleTV+. Pas de date annoncée. A priori au cours de 2020, mais peut-être est-on optimistes.

High Fidelity

C’est quoi ? Sorti en 2000, le film culte High Fidelity de Stephen Frears (d’après le roman de Nick Horby publié en 1985) devient une série. Cette fois ce n’est pas John Cusack qui sera le héros de cette comédie romantique mais Zoé Kravitz qui sera aussi créditée en tant que productrice. Sur un scénario de Véronica West (Chicago Fire) et Sarah Kucserka (Bull) le nouveau High Fidelity suivra la propriétaire d’une boutique de disques dans un quartier en voie de gentrification qui revisite ses relations passées à travers la musique et la pop culture, tout en essayant d’enfin trouver le vrai grand amour.

Avec qui ? Zoë Kravitz, Da’Vine Joy Randolph, David H. Holmes, Kingsley Ben-Adir, and Jake Lacy.

Où et quand ? Hulu le 14 février.

© Hulu

Hollywood

C’est quoi ? Une lettre d'amour à l'Hollywood des années 1940 sous forme de drama selon son très prolifique créateur Ryan Murphy qui a de nouveau choisi l'acteur de Glee Darren Criss pour interpréter le héros après l'avoir aussi fait tourner dans American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace.

Avec qui ? Darren Criss.

Où et quand ? Netflix en mai.

House of the Dragon

C’est quoi ? Un prequel de Game of Thrones qui raconte ce qui s’est passé 300 ans avant. La série se penchera sur les ancêtres de Daenerys Targaryen alias la mère des dragons. Elle a été co-créée par George R.R Martin lui-même. L'auteur à succès a indiqué que cette première série spin-off officialisée juste après l'annulation de The Long Night, sera composée de plusieurs saisons : «Les scénaristes ont travaillé pendant des mois en collaboration avec HBO pour développer les épisodes de la première saison et de toutes les saisons suivantes.» a-t-il indiqué sur son blog.

Avec qui ? Bonne question.

Où et quand ? Sur la futur plateforme de streaming HBO Max. Pas de date annoncée.

© HBO

Hunters

C’est quoi ? Produite par Jordan Peele, la série suit «une équipe hétéroclite de chasseurs de nazis au cours de leur quête de vengeance justifiée en 1977 dans la ville de New York».

Avec qui ? Al Pacino, Logan Lerman...

Où et quand ? Amazon prime Video. Date à venir.

Katy Keene

C’est quoi ? Spin-off de Riverdale scénarisé par Roberto Aguirre-Sacasa et Michael Grassi d'après les personnages Archie Comics, cette dramédie musicale suit les aventures à New York de la jeune Katy Keene et ses amis qui tentent désespérément de se faire un nom dans le showbusiness, qu’il s’agisse de la mode ou de la chanson.

Avec qui ? Lucy Hale, Ashleigh Murray, Camille Hyde, Jonny Beauchamp, Julia Chan, Katherine LaNasa, Lucien Laviscount et Zane Holtz.

Où et quand ? La chaîne américaine CW, le 6 février. Un cross over avec Riverdale est prévu la veille du lancement.

La Garçonne

C’est quoi ? Réalisée par Paolo Barzman, cette mini-série historique policière se déroule en 1919. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye y incarne Louise Kerlac, qui après avoir été témoin du meurtre d’un proche commis par des agents de l’état, prend l’identité et les fonctions à la police criminelle de son frère jumeau et mène l’enquête sur une série de meurtres au cœur du Paris des Années Folles.

Avec qui ? Laura Smet, Grégory Fitoussi.

Où et quand ? France 2. Date à venir.

Little fires everywhere

C’est quoi ? Adaptée du best-seller de Celeste Ng, sorti en 2017, la série raconte l’histoire de deux familles dont le destin va basculer à cause des non-dits et d'événements tragiques.

Avec qui ? Reese Witherspoon, Kerry Washington, Lexi Underwood, Jesse Williams, Rosemarie DeWitt, Joshua Jackson.

Où et quand ? Hulu. 18 mars.

Locke & Key

C’est quoi ? Une série horrifique showrunnée par Carlston Cuse (Lost) et Meredith Averill (The Haunting of Hill House). Elle est adaptée d'une bande dessinée écrite par Joe Hill, le fils de Stephen King. Alors que son mari a été tué dans d’étranges circonstances, une mère et ses enfants emménagent dans une nouvelle résidence où ils découvrent des clés magiques très convoitées par un démon….

Avec qui ? Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott.

Où et quand ? Netflix. Le 7 février.

© Netflix

Madam C.J. Walker

C’est quoi ? Une mini-série qui retrace le destin extraordinaire de C.J. Walker femme d'affaires dans les produits cosmétiques et capillaires qui fût la première femme millionnaire noire autodidacte d'Amérique. La série s'inspirera du livre On Our Ouwn Ground, écrit par A'Lelia Bundles, l'arrière-arrière-petite fille de Madam C.J. Walker.

Avec qui ? Olivia Spencer, Tiffany Haddish, Carmen Ejogo...

Où et quand ? Netflix. Date à venir.

Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Blair Underwood, More Join Netflix’s ‘Madam C.J. Walker’ Limited Series https://t.co/PgHStyt84O pic.twitter.com/eRXVKK4GGq — DEADLINE (@DEADLINE) August 6, 2019

Monsters at work

C’est quoi ? Il s’agit d’un spin-off du film d’animation Monstres et Cie créé par Pixar et sorti en 2001. Il marquera le retour de Bob Razowski et Jacques Sullivan ainsi que l’arrivée de nouveaux personnages. Ben Feldman (Superstore, Silicon Valley, Mad Men) prêtera sa voix à Tylor Tuskmon, un jeune mécanicien de l’usine de Monstropolis qui rêve de rejoindre le département du Rire où travaillent ses idoles Bob et Sulli.

Avec qui ? Dans la VO, les voix de Billy Crystal, John Goodman Ben Feldman, Henry Winkler , Stephen Stanton...

Où et quand ? Disney+. En 2020.

Premiere affiche pour #MonstersAtWork !



Rendez-vous en 2020 sur Disney+. pic.twitter.com/PgtMQMNVHD — Disney Plus News FR (@DPlusNewsFR) 11 juin 2019

Mrs America

C’est quoi ? Dans les années 1970, l'histoire vraie de Phyllis Schlafly, une activiste féministe conservatrice qui milita pour que l'égalité des droits entre les sexes soit respectée. Le scénario est signé Davhi Waller, un des scénaristes de Mad Men.

Avec qui ? Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rose Byrne...

Où et quand ? FX. Prochainement.

© FX Network

Nehama

C’est quoi ? « L'histoire de Guy Nehama : il a une femme qu'il aime, un travail dans une entreprise high-tech qu'il méprise, et cinq enfants qu'il ne connait pas vraiment. Il se trouve en pleine crise de la quarantaine avec le sentiment d'avoir dû abandonner sa carrière d'humoriste pour sa famille. Suite à un drame, il va tout faire pour réaliser son rêve de jeunesse, au risque de tout perdre... ». La série a valu à l’acteur israélien Reshef Levi, le Prix de la Meilleure interprétation à CANNESERIES 2019.

Avec qui ? Reshef Levi

Où et quand ? Canal+, le 30 janvier.

#Nehama c'est l'histoire d'un père de famille qui perd sa femme et veut devenir humoriste





Reshef Levi vient présenter sa série Nehama à @CANNESERIES pic.twitter.com/CwM2clKrG5 — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) 9 avril 2019

Nine perfect strangers

C’est quoi ? Comme Big Little Lies, Nine Perfect Strangers est adaptée d’un roman de Liane Moriarty. Elle suit neuf inconnus qui se rendent en cure dans un centre de remise en forme, soit pour prendre du repos, soit pour perdre du poids. Des objectifs qui vont s’avérer difficiles à atteindre…

Avec qui ? Nicole Kidman.

Où et quand ? Hulu. Pas encore de date.

Nicole Kidman to Star in Hulu Series From #BigLittleLies EP and Author https://t.co/ocwGOqGvos pic.twitter.com/CnQpKjpkVF — TVLine.com (@TVLine) 1 mai 2019

Perry Mason

C’est quoi ? Une nouvelle version d’une des pionnières des séries judiciaires. Jadis incarné par Raymond Burr le héros qui donne son nom à la série sera cette fois campé par Mathew Rhys (The Americans). L’action se situera à Los Angeles en 1931. Perry Mason, enquêteur privé, hanté par ses expériences de guerre en France et marqué par un mariage brisé se verra confier une affaire de kidnapping d’enfant.

Avec qui ? Mathew Rhys, Tatiana Maslany, John Lithgow, Chris Chalk...

Où et quand ? HBO Max et OCS. Prochainement.

© HBO

Possessions

C’est quoi ? Produite par Haut et Court TV, à qui l'on doit aussi Les Revenants, et réalisée par Thomas Vincent (Bodyguard), Possessions est une création originale Canal+. « Natalie, jeune française expatriée en Israël, est accusée d’avoir assassiné son mari le soir de ses noces. Karim, un diplomate français chargé d’apporter sur place son aide à des ressortissants en difficulté, tombe peu à peu sous le charme de Natalie. Il ne parvient pas à savoir si la jeune femme est profondément perdue et vulnérable, ou au contraire redoutablement manipulatrice. Obsédé par cette affaire, Karim va plonger dans le passé mystérieux de Natalie et de sa famille ».

Avec qui ? Reda Kateb, Nadia Tereszkiewicz, Judith Chemla, Ariane Ascaride, Tcheky Karyo et Aloïse Sauvage.

Où et quand ? Canal+. Date pas encore annoncée.

Raised by wolves

C’est quoi ? Une série de science-fiction réalisée par Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Thelma et Louise) et chapeautée par Aaron Guzikowski (Prisoners), showrunner et scénariste. Elle suivra les aventures de deux androïdes chargés de s'occuper de deux enfants dans une colonie humaine située sur une planète lointaine.

Avec qui ? Travis Fimmel...

Où et quand ? HBO Max.

Ratched

C’est quoi ? Un prequel de Vol au dessus d'un nid de coucou. La série est signée Ryan Murphy. Elle est centrée sur le personnage de l'infirmière Ratched (qui avait valu un Oscar à Louise Fletcher en 1976) et comment elle est devenue un monstre au fil des années.

Avec qui ? Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Sharon Stone...

Où et quand ? Netflix. Prochainement.

Snowpiercer

C’est quoi ? Une adaptation du roman graphique Transperceneige, écrit par Jacques Lob et Jean Marc Rochette en 1982 comme le film réalisé par Bong Joo Ho en 2013. L'action se situe sept ans après que le monde s'est figé sous la glace. Déjà renouvelée pour une saison 2, Snowpiercer se concentre sur les survivants humains qui habitent un gigantesque train en mouvement perpétuel autour du globe entre survie et lutte des classes...

Avec qui ? Jennifer Connelly, Daveed Diggs...

Où et quand ? TNT, au printemps.

Space Force

C’est quoi ? Une série comique de Greg Daniels avec Steve Carell qui suit l'équipe chargée de la création de la Space Force, une nouvelle branche de l'armée américaine.

Avec qui ? Steve Carrell.

Où et quand ? Netflix. Pas encore de date.

From the guys that brought you The Office. Welcome to Space Force. pic.twitter.com/cbPnDCVfCp — Space Force (@realspaceforce) January 16, 2019

Star Trek : Picard

C’est quoi ? L'action se déroule 20 ans après les événements survenus dans le film de 2002 Star Trek : Nemesis et la série marque le retour de Patrick Stewart dans le rôle emblématique de Jean-Luc Picard, héros de la série des années 1980 et 1990 Star Trek : La Nouvelle génération. A la retraite depuis 20 ans, Picard reçoit la visite d’une personne lui demandant de l’aide. Contre l’avis de la Fédération, il rassemble une équipe et organise une mission de sauvetage... Une saison 2 a d'ores et déjà été commandée.

Avec qui ? Patrick Stewart...

Où et quand ? CBS All Access le 23 janvier. Amazon Prime Video, le 24 janvier.

The Eddy

C’est quoi ? Dix ans après « Un Prophète », Leïla Bekhti et Tahar Rahim se retrouvent devant la caméra du réalisateur oscarisé Damien Chazelle. Cette coproduction franco-américaine très attendue suit le quotidien d’un club de jazz parisien en crise, tenu par Farid (Tahar Rahim) et Elliot (André Holland de Moonlight). Pianiste de talent, l'ancien New- Yorkais voit son passé le rattraper avec l’arrivée de sa fille Julie en France (Amandla Stenberg)….

Avec qui ? Tahar Rahim, André Holland, Leïla Bekhti...

Où et quand ? Netflix. Prochainement.

Exclu : Les premières images de « The Eddy », la série évènement de @NetflixFR avec Leïla Bekhti et Tahar Rahim https://t.co/CONhBUYX1l — Vanity Fair France (@VanityFairFR) November 18, 2019

The Falcon and the Winter Soldier

C’est quoi ? C’est l’une des séries Marvel concoctées pour Disney+. Elle se concentre sur les personnages Sam Wilson alias Falcon et Bucky Barnes alias Winter Soldier, deux personnages qui ont été vus pour la dernière fois en 2019 dans Avengers: Endgame. Dans le synopsis des comics « Sam Wilson n’est plus le Faucon, il incarne désormais Captain America. Ses prises de position enflamment les réseaux sociaux et l’opinion publique américaine, au point que pour certains, le héros ne mérite pas de porter le bouclier… ».

Avec qui ? Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell.

Où et quand ? Disney+. Pas de date annoncée.

The Lord of the rings (Le seigneur des anneaux)

C'est quoi ? Une série adaptée de l'oeuvre culte de J.R.R. Tolkien, située durant le Second Âge, soit au moins 3 000 ans avant les événements décrits dans la trilogie de Peter Jackson. Cinq saisons au moins seraient déjà prévues sous la houlette des scénaristes JD Payne et Patrick McKay. «On est totalement emballés par ce partenariat avec Amazon pour donner vie à une nouvelle histoire. On se sent comme Frodon, quittant le Comté avec une grande responsabilité. C'est le début de l'aventure d'une vie » ont déclaré les deux hommes connus jusqu'à mainatenant pour avoir signé le script de Star Trek 4.

Avec qui ? Morfydd Clark, Markella Kavenagh et Joseph Mawle.

Sans qui ? Annoncé initialement, Will Poulper ne sera finalement pas du voyage.

Où et quand ? Amazon Prime Video. Avant la fin 2020 espèrent les impatients. Mais il faudra probablement attendre 2021...

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 27 juillet 2019

The Mandalorian

C’est quoi ? Produite par Jon Favreau, et déjà dévoilée aux Etats-Unis, The Mandalorian est la première série Star Wars en live action. L’action se situe entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force et la série suit les aventures galactiques d'un mystérieux chasseur de prime incarné par Pedro Pascal (Game of Thrones). Ceux qui ont déjà eu la chance de la voir apprécie particulièrement «Baby Yoda», si bien que le petit personnage mignon comme Gizmo est devenu la star des réseaux sociaux et l'effigie objets dérivés en tout genre.

Avec qui ? Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Taika Waititi...

Où et quand ? Disney +. Le 31 mai en France.

The Outsider

C’est quoi ? Créée par Richard Price (The Deuce ; The Night Of, The Wire) d'après le best-seller éponyme de Stephen King, The Outsider raconte l'histoire d'un professeur d'anglais et entraîneur de l'équipe locale de baseball, Terry Maitland (Jason Bateman). Figure respectée de sa communauté, sa vie bascule lorsqu'en plein match, deux policiers viennent l'arrêter pour meurtre, viol et actes de barbarie commis sur un jeune garçon. Si les premiers éléments l'accablent, Terry peut avancer la preuve de son innocence : il a été aperçu et filmé à plus de 100 km de là le jour du meurtre....

Avec qui ? Jason Bateman, Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo, Bill Camp...

Où et quand ? HBO et OCS le 23 janvier.

The Stand

C’est quoi ? Encore adaptée d'un livre de Stephen King, The Stand(Le Fléau) de Josh Boone et Benjamin Cavell suit un groupe de survivants d’une épidémie qui a détruit le monde.

Avec qui ? James Marsden, Amber Heard, Alexander Skarsgård...

Où et quand ? CBS All Access Le 12 janvier.

The Undoing

C’est quoi ? Le nouveau bébé de David E. Kelley qui retrouve Nicole Kidman déjà au casting de Big Little Lies. La réalisation a été confiée à Susanne Bier (The Night Manager, Bird Box). Basé sur le best seller You should have known de Jean Hanff Korelitz paru en 2014, The Undoing raconte la vie d'une thérapiste à succès dont la vie en apparence très heureuse bascule du jour au lendemain avec une mort violente et la disparition de son mari qu'elle pensait bien connaître.

Avec qui ? Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland...

Où et quand ? HBO Max et OCS. Prochainement.

The wheel of time

C’est quoi ? Adaptation des romans fantasy de Robert Jordan, la série est chapeautée par Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.). L’action se déroule dans un monde où la magie existe, mais où seules certaines femmes sont autorisées à y accéder. L'histoire suit Moiraine (Pike) alors qu'elle entreprend un voyage dangereux avec cinq jeunes femmes et hommes, dont l'un est prophétisé comme le Dragon Reborn (Stradowski), un individu puissant qui sauvera l'humanité ou la détruira.

Avec qui ? Rosamund Pike, Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoë Robins, Barney Harris and Madeleine Madden.

Où et quand ? Amazon prime Video. Prochainement.

On September 10th, the cast and crew of #WOTonPrime got together to read the first episode of The Wheel Of Time. Production is now on its way and we are VERY excited to see this show come to life! #TwitterOfTime, this is for you. pic.twitter.com/FmWA4zeh2r — The Wheel of Time on Prime (@WoTonPrime) 2 octobre 2019

Une Ile

C’est quoi ? Julien Trousselier (Crime Time) à la réalisation, Gaia Guasti et Aurélien Molas (Maroni, les fantômes du fleuve) à l’écriture, Une île est une série initiatique, romanesque et fantastique qui revisite le mythe des sirènes et qui a reçu le prix de la Meilleure série française à Séries Mania en 2019. Elle plonge sur une île frappée par une pénurie de pêche sans précédent et une série de morts suspectes. Ces événements coïncident avec l’arrivée d’une mystérieuse inconnue, Théa, qui va bouleverser la vie de la jeune Chloé.

Avec qui ? Laetitia Casta, Noée Abita, Sergi Lopez...

Où et quand ? Arte. Les 9 et 16 janvier à 20h55.

Validé

C’est quoi ? Dix ans après avoir créé la première web série de Canal + Kaira Shopping, Franck Gastambide (Pattaya) revient avec la première série française dans le milieu du rap. Le pitch : « Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance, se retrouve du jour au lendemain ‘validé’ par une des stars du milieu. Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité et les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que dans le rap, bien plus qu’ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes… ».

Avec qui ? Franck Gastambide, Clément Penhoat, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel

Où et quand ? Canal+Séries. Date à venir.

White Lines

C’est quoi ? Une série concoctée par Les producteurs de La Casa de Papel et de The Crown. Quand son frère, un DJ légendaire, est retrouvé mort, une femme de Manchester quitte la tranquillité de son foyer pour aller à Ibiza afin de découvrir la vérité sur sa disparition.

Avec qui ? Laura Haddock, Marta Milans, Juan Diego Botto.

Où et quand ? Netflix. Prochainement.

Y : the last man

C’est quoi ? Une série de science-fiction adaptée du roman graphique à succès Y: The Last Man de Brian K. Vaughan. Elle suit les aventures de Yorick, seul homme dans un monde exclusivement peuplé de femmes, et de son capucin Esperluette.

Avec qui ? Barry Keoghan, Imogen Poots, Diane Lane...

Où et quand ? FX. Pas de date annoncée.

ZeroZeroZero

C’est quoi ? «Une épopée obscure sur les routes du narco-capitalisme mondial» inspirée par l’enquête de Roberto Saviano et écrite par l’équipe déjà à l’origine de Gomorra.

Avec qui ? Andrea Riseborough, Dane Dehaan, Gabriel Byrne, Tchéky Karyo…

Où et quand ? Canal+. Bientôt.