Cara Delevingne fête les 30 ans de sa femme par un baiser sensuel dans le bain posté sur Instagram

Ce mercredi 18 décembre l’actrice de la série «Pretty Little Liars» Ashley Benson fêtait ses 30 ans. Pour l’occasion sa compagne Cara Delevingne lui a adressé un tendre message accompagné de photos célébrant leur amour.

«Joyeux anniversaire Ashley Benson. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais ce que j’aime et chéris le plus chez nous, c’est ce que je n’ai pas besoin de le faire parce que tu sais déjà tout. Et c’est tout ce qui compte», a commencé par écrire la mannequin et actrice de 27 ans avant de poursuivre ainsi son message : «C'est toi et moi et c'est ce que je préfère. Tu me rassures. Tu me laisses faire la folle, la sauvage, tu me libères, tu me rassures, tu me rends curieuse. J'ai l'impression que je te connais depuis toujours et je suis si fière de te voir te transformer en la femme que tu as toujours voulu être. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire.»

Les deux femmes sont tombées amoureuses l’une de l’autre sur le tournage de «Her Smell» d’Alex Ross Perry. Ce fût un coup de foudre «authentique et naturel» a confié Cara Delevingne au magazine Marie-Claire.