5 livres pour tout savoir sur l'univers de Star Wars

En ce Noël 2019, Star Wars IX déferle dans les salles obscures à grands coups de sabres laser et de Baby Yoda. L'occasion de se replonger dans la plus dingue des sagas à travers quelques ouvrages qui sauront remettre les pendules à l'heure des plus expérimentés des jedis. Sélection.

Le livre qui permet d'épater sa galaxie

Vous voulez briller en société lors d'une soirée en compagnie de fans inconditionnels de Star Wars ? C'est possible avec ce «Star Wars. 350 anecdotes» publié aux éditions de l'opportun qui permet de découvrir pourquoi les stormtroopers sont tous gauchers, quelle fut l'inspiration de George Lucas pour créer Chewbacca, que signifient les sifflements de R2-D2 ou encore comment a été créé le son de la respiration de Dark Vador. Chris Pavone, l'animateur du fil Twitter “Tu sais pas quoi ?” s'est amusé à resenser nombre de secrets de tournages, de cameos ou encore de petites explications cocasses dans cet épais ouvrage illustré d'une centaine de dessins.

«Star Wars : 350 anecdotes», de Chris Pavone, éd. de l'opportun, 352p., 9,50€.

Le livre qui saute aux yeux

Un livre pop-up - réservé aux adultes ou aux grands enfants car très fragile - a le don de résumer les 9 épisodes de la série grâce à 5 doubles pages pleines de surprises, de panneaux dépliants et de tirettes malines. Au final, on peut même déployer tout le livre pour former une scène originale sur plus d'un mètre carré. Le hic ? Il sort en France après Noël (le 31 janvier 2020) mais tiré à seulement 3000 exemplaires, on veut bien croire que l'offre ne sera pas assez grande pour les hordes de fans. Commandes à prévoir.

«Star Wars : le livre pop-up de la saga Skywalker», de Matthew Reinhart, éd. Huginn & Muninn, 70€.

Le livre pour rester réaliste mais la tête dans les étoiles

L'astrophysicien du CEA Roland Lehoucq a mis ses talents et ses connaissances scientifiques au service de la Force dans ce passionnant «Faire des sciences avec Star Wars» aux éditions Le Bélial'. On y apprend comment fabriquer un sabre laser, de quelles énergies a besoin l'Etoile de la mort pour fonctionner, ce qu'est réellement la notion d'hyperespace ou encore les secrets des anneaux de Geonosis.

«Faire des sciences avec Star Wars», de Roland Lehoucq, éd. le Bélial', 176 p., 7, 90€.

Le livre pour éviter de se tromper entre un wookie et un ewok

Cadeau de Noël idéal, ce «Star Wars : Alien Archive» est un beau livre mais également un guide officiel de la saga côté créatures. Et il y a de quoi faire. Wookies, wampas, banthas, joydariens, ewoks... Grâce à ses 160 pages pratiques et très visuelles, il permet de rapidement se remettre à jour sur les différents personnages et créatures qui peuplent la saga avant de visionner ce Star wars IX tant attendu.

«Star Wars : Alien archive», de Xaier Hanart, Hachette, 160p., 24,95€.

le livre de décryptage Pour les enfants

Ok, «L'encyclopédie illustrée Lego Star Wars» saura plaire aux fans de la célèbre marque et révèle avant tout les différentes figurines Lego Star Wars, les vaisseaux, droïdes et autres créatures et véhicules afin de donner envie aux enfants (et à leurs parents) d'acheter tout Star Wars en Lego. Néanmoins, elle reste une bonne manière de lever le voile simplement et de manière ludique sur l'univers de Star Wars, les détails du Faucon Millenium ou les recoins du village ewok.

«Lego Star Wars, l'encyclopédie illustrée», Qilinn éditions, 14,95€.