Non, nous ne changeons pas de décennie au 1er janvier 2020

Ne dites pas «bonne décennie» à ceux et celles qui vous entourent le 31 décembre 2019 à minuit.

Préférez le plus classique «bonne année» ! En effet, la décennie 2010 ne se terminera qu'un an plus tard, le 31 décembre 2020. Si le Larousse indique bien qu'une décennie est une période de 10 ans, en revanche la chronologie dit autre chose.

Dans notre calendrier chrétien, il n'y a pas d'année zéro. Quand on compte les années, on commence donc directement par 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : pour avoir dix années complètes il faut donc aller jusqu'à 10. Et ainsi de suite jusqu'à 2020.

Par exemple, le millénaire dans lequel nous sommes n'a pas commencé le 1 janvier 2000 mais le 1 janvier 2001. Cet abus de langage est rentré dans les moeurs. Déjà en 1980, Valérie Giscard d'Estaing, alors président de la République, se trompait et déclarait «nous savons tous que la première année de la décennie sera difficile», selon cet article du Monde.