Vidéo : la réaction d'une petite fille qui reçoit une banane comme cadeau de Noël devient virale

Nul besoin de jouets à gogo pour voir la joie sur le visage d'un enfant à Noël. Une vidéo, devenue virale sur Twitter, démontre ce propos avec une petite fille qui ne cache pas son allégresse en découvrant, quelques jours avant le passage du Père Noël, son fruit préféré emballé... dans du papier cadeau.

Vue plus de 21 millions de fois, cette courte vidéo de 30 secondes est actuellement l'une des plus partagées sur le réseau social.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction pic.twitter.com/44cJytI83m — LGND (@iamlgndfrvr) 20 décembre 2019

On y découvre ainsi la fillette s'étonner de découvrir une banane et réclamer à sa mère de lui peler. Si l'histoire reste mignonne, comme tant d'autres sur le Web, la publication mise en ligne sur le compte Twitter de son père @iamlgndfrvr a donné lieu à plus de 1,5 million de «j'aime», près de 400.000 retweets et surtout plus de 9.000 réponses toujours plus amusantes, puisque la plupart des tweetos ont spontanément partagé des souvenirs ou des vidéos autour de Noël et des cadeaux.

same energy pic.twitter.com/bJ3IMjO9jz — Shelby Specter (@1conmk) 20 décembre 2019