«Faites des gosses» : Tout savoir sur la nouvelle dramédie de France 2 à découvrir le 8 janvier

France 2 lancera la série «Faites des gosses» le 8 janvier prochain.

Dans cette nouvelle dramédie familiale de 6x52 minutes créée par Samantha Mazeras et Diane Clavier (scénaristes sur la regrettée «Fais pas ci, Fais pas ça») et produite par Elephant Story (à qui l’on doit justement «Fais pas ci, fais pas ça»), les téléspectateurs suivront trois familles très différentes qu’a priori rien ne prédestinait à se rencontrer, si ce n’est l’amitié de leurs enfants, tous scolarisés dans le même établissement.

Education, adultère, maladie, secrets de famille, coming out… Episode après épisode, les Delattre, les Cattier-Mansouri et les Gao entraineront les téléspectateurs «avec émotion, humour et réalisme dans leurs vies dysfonctionnelles et imparfaites dans lesquelles chacun trouvera un écho» annonce France 2.

Chez les Delattre, Odile (Constance Dolle) et Alexandre (Philippe Lefèbvre qui réalise aussi la série) ont trois enfants. Très attachés aux valeurs familiales, ils vivent avec Claudine (Eva Darlan), la mère d’Alexandre, atteinte d’Alzheimer. Lorsque des secrets bien cachés de Claudine émergent, c’est la vie de toute la famille qui s’en trouve chamboulée.

Du côté des Cattier-Mansouri, Serge (Fred Testot) et Anissa (Amelle Chahbi), récemment installés, tentent de trouver un équilibre avec leurs filles respectives. Leurs points de vue divergents sur l’éducation ne leur facilitent pas la tâche, et l’intervention de leurs ex (Jonathan Lambert) non plus...

Enfin, pour les Gao (Linh-Dan Pham, Maurice Meng), c’est l’adaptation à la vie occidentale qui va s’avérer compliquée. Arrivés depuis peu en France, ces réfugiés politiques chinois vont tout mettre en œuvre pour le bonheur de leur fils unique Jean-Paul…