«Peur sur le lac» : Tout savoir sur la mini-série catastrophe à découvrir le 9 janvier sur TF1

Après une disparition d'enfant et un meurtre, Julie de Bona est de retour dans le rôle du commandant Lise Stocker avec «Peur sur le lac», sorte de spin-off du «Tueur du lac» (2017) et du «Mystère du lac» (2015). Une mini-série catastrophe en 6 épisodes de 52 minutes à découvrir à partir du jeudi 9 janvier à 21h05 sur TF1.

Après une disparition d'enfant et un meurtre, c’est à un virus mortel qui décime un à un les habitants d’Annecy que l'héroïne est cette fois confrontée. Un virus dérivé d’Ebola, dont l’origine est vite identifiée comme criminelle. Julie de Bona retrouve Lannick Gautry, qui reprend lui aussi son rôle, celui du gendarme Clovis Bouvier. Le couple d’enquêteurs est tenu de stopper la propagation du virus. La course contre la montre est lancée car chaque habitant infecté meurt en 48 heures.

Toujours réalisée par Jérôme Cornuau, cette nouvelle mini-série écrite par Didier Le Pêcheur, Jérôme Cornuau, et Nicolas Douay, est «une toute nouvelle histoire, totalement originale, on n'a pas besoin d'avoir vu les précédentes saisons pour la suivre» a expliqué Julie de Bona à Télé Star. Le tournage a eu lieu pendant les vagues de chaleur cet été, «du coup, le virus n'en a été que plus véridique, car on était tous en nage. J'étais tellement mal qu'il n'y avait rien à jouer».

Clotilde Courau, Anne Charrier, Bruno Debrandt, Lola Dewaere, Pierre Perrier, Juliette Plumecocq-Mech, Justine Le Pottier, Cécile Rebboah, ou encore Sylvie Testud en médecin-colonel de l’Armée dépêchée sur Annecy pour contenir le terrible virus, complètent le casting.