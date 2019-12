Les 10 événements mode qui ont marqué 2019

Avec ses défilés iconiques et ses collaborations et créations inédites, 2019 a été une année très riche et palpitante pour le monde de la mode. Voici quelques exemples des moments de mode les plus percutants et les plus repris sur les réseaux sociaux cette année.

la mort de karl lagerfeld

PATRICK KOVARIK / AFP

Célèbre directeur artistique de la maison Chanel, son décès a laissé nombre d'aficionados de la mode en deuil. Son absence lors du défilé haute couture en janvier dernier laissait présager la santé fragile du créateur. Décédé le 19 février à l'âge de 85 ans, le Kaiser, intransigeant et charismatique, a sans doute donné un nouveau souffle à Chanel dès son arrivée en 1983, et participé à son rayonnement à l'international.

olivier rousteing relance la haute couture chez balmain

À seulement 34 ans, Olivier Rousteing est à la tête de l'empire Balmain. L'enseigne est devenue, depuis son arrivée à la direction artistique en 2011, l'une des plus influente dans le monde de la mode. Ami proche des Kardashian, de Cara Delevingne, ou encore du footballeur Neymar, le succès sourit au jeune créateur. L'année 2019 a vu se concrétiser l'ascension de Balmain parmi les plus grandes maisons françaises, puisque pour la première fois depuis seize ans, la maison a organisé un défilé haute couture. Perles, plastique, matelassage, cuir... Les créations volumineuses et complexes d'Olivier Rousteing remettent en valeur le savoir-faire des ateliers de la maison Balmain.

rihanna s'associe avec lvmh

MARTIN BUREAU / AFP

Après sa marque de cosmétiques Fenty Beauty et plusieurs collaborations avec l'enseigne de vêtements de sport Puma, la chanteuse a lancé sa propre marque de prêt-à-porter en mai dernier, sous la coupe de LVMH. Manteaux, robes, chaussures, lunettes, bijoux... Rihanna a créé une large de gamme de produits, que les fans de mode ont pu se procurer dans les différents pop-up store à Paris. En effet, Rihanna a choisi la capitale française pour ouvrir les premières boutiques éphémères de sa marque de luxe Fenty.

lady gaga et ses 4 robes en 1 au met Gala

Non pas une, ni deux, ni trois, mais bien quatre tenues ont été proposées par Lady Gaga lors du MET Gala 2019, dont le thème était «Camp : Notes on Fashion». Si tous les invités ont proposé des tenues décalées et excentriques, Lady Gaga a joué un véritable spectacle en troquant son immense robe bouffante rose pour une robe noire, puis pour une troisième robe plus près du corps, pour terminer en ensemble de sous-vêtements à paillettes, perchée sur des chaussures à plateformes démentielles. Une transformation qui a marqué les esprits.

défilé jacquemus dans un champ de lavande

Jacquemus a sans doute été l'enseigne la plus en vogue cette année 2019. Mettant en avant ses origines provençales dans ses collections, Simon Porte-Jacquemus a proposé un tableau inédit, coloré et poétique, en organisant un défilé au coeur des champs de lavande, pour les dix de la marque. Les images ont fait le tour d'Instagram. Dans la douceur du mois de juin, les mannequins défilent sur un catwalk rose fuchsia, faisant ressortir les silhouettes légères et estivales de sa collection «Coup de soleil».

kim kardashian lance sa marque de lingerie qui fait polémique

Si sa famille règne sans conteste sur l'univers de la mode, Kim Kardashian n'est pourtant pas à l'abri des polémiques. En juin dernier, la plus célèbre des candidate de télé-réalité a lancé sa propre marque de lingerie, sous le nom de «Kimono». Croyant avoir trouvé un jeu de mot amusant avec son propre prénom, cette nouvelle marque a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Les internautes accusent la starlette d'appropriation culturelle. Daisaku Kadokawa, le maire de Kyoto avait lui même demandé à Kim Kardashian de renoncer à ce nom. Les autorités japonaises craignaient «la diffusion d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le kimono en raison de la puissance d'influence de Mme Kardashian». Finalement, sa marque a été rebaptisée «Skims».

arrêt du célèbre défilé victoria secret

TIMOTHY A. CLARY / AFP

Le show de lingerie était attendu tous les ans depuis 1995. Les célèbres «Anges» de Victoria's Secret défilaient chaque année pour un spectacle époustouflant. Cependant, cette année, le défilé a été annulé. La marque était en effet accusée de prôner le culte de la minceur et de manquer de diversité ethnique, alors que l'industrie du prêt-à-porter essaye de plus en plus de se diriger vers la mode dite «inclusive». Le show, en déficit d'audience, ne suffit plus à séduire les clients. La marque cherche donc à repenser sa stratégie marketing pour mieux correspondre aux attentes de ses fans.

jennifer lopez ressort sa «jungle dress»

MIGUEL MEDINA / AFP

À 50 ans, JLo continue de faire sensation. La célèbre chanteuse a fait une apparition surprise à Milan lors du défilé Versace, vêtue de la non moins célèbre «Jungle dress», une robe de soie au motif tropical et au décolleté plongeant qu'elle avait porté à la cérémonie des Grammy Awards en 2000. À l'époque déjà, cette robe avait affolé les fans.

le défile printemps-été chanel 2020

Un défilé très attendu par tous les fans de mode, puis qu'il s'agit de la première collection printemps-été signée Virginie Viard, qui remplace Karl Lagerfeld à la direction artistique de Chanel. Comme pour chaque défilé de la maison, un décor grandiose a été créé au Grand Palais. Cette fois-ci, les mannequins ont défilé sur une reproduction des toits parisiens de la rue Cambon, où sont situés les ateliers Chanel. Un sans faute pour la nouvelle directrice artistique, qui a été bras droit de Karl Lagerfeld pendant plus de vingt ans.

C'était sans compter sur la présence de Marie S'Infiltre, comédienne, qui s'est incrustée sur le podium pour défiler avec les mannequins. La séquence où la célèbre top model Gigi Hadid l'empoigne par le bras pour la faire descendre de l'estrade à fait le tour du web.

#art8ambyfinale - A catwalk-crasher just invaded the finale of @CHANEL #SpringSummer2020 while striking a pose! Oh, and the model ushering her to get off the stage was @GiGiHadid. by Varvara Film x Fashion To Max IG pic.twitter.com/zUN4sw0Cwf — art8amby (@art8amby) October 1, 2019

hystérie pour la collaboration entre virgil abloh et ikea



Chaque collaboration signée Virgil Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton Homme, crée l'hystérie. En octobre 2019, l'artiste s'associe au géant du mobilier IKEA pour créer une collection limitée de tapis, sacs, horloges, tables, chaises etc. Ces créations ont provoquées des cohues monstrueuses à leur sortie dans les magasins de l'enseigne suédoise.