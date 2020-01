Marvel annonce des super-héros gays et transgenres

«Nous voulons que les films reflètent notre public, et que nos spectateurs se voient à l'écran». Par ces mots, Kevin Feige, le président des studios Marvel, a confirmé la stratégie qui vise à créer un panel très différent de super-héros, pour toucher le plus de monde possible, quitte à attirer certaines critiques.

À l'occasion d'une rencontre avec des fans à la New York Film Academy, le producteur s'est vu poser une question sur l'éventuelle présence d'un personnage transgenre dans un futur proche. «Oui, bien sûr. Et très bientôt. Dans un film que nous tournons dès maintenant», répond-il alors, comme le rapporte la BBC.

Selon toute vraisemblance, ce personnage devrait ainsi apparaître dans la suite des aventures de Thor. En effet, le seul personnage transgenre qui existe dans les comics provient de l'univers du super-héros au marteau. Ainsi, Sera fait partie d'un groupe d'anges masculins, mais a réalisé sa transition vers le sexe féminin. Son apparition sur les écrans fait donc peu de doute alors qu'un film Thor est prévu pour novembre 2021.

Avant cela, un personnage gay devrait également faire son arrivée dans la franchise. En effet, The Eternals, avec Angelina Jolie, Kit Harington ou encore Salma Hayek en tête d'affiche, contiendra un héros homosexuel. «Il est marié, il a une famille, et cela fait juste partie de qui il est», a expliqué Kevin Feige.

Le but du studio est de réitérer la recette gagnante de Captain Marvel et Black Panther. Avec le premier super-héros noir et le premier film centré sur une super-héroïne, deux succès au box-office, la franchise veut continuer à creuser un filon jusqu'alors lucratif.