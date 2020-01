Cyril Féraud dans un feuilleton, nouvelle date pour «WandaVision», une ancienne collègue de Meghan Markle dans «Grey's Anatomy»... les 3 infos TV à retenir

Cyril Féraud dans une série de France Télévisions, la série «WandaVision» avancée, une ancienne actrice de Suits dans «Grey’s anatomy», voici les 3 infos TV qu’il faut retenir.

Cyril Féraud ne serait pas contre jouer dans une série

Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Nous Deux, Cyril Féraud s’est exprimé sur l’éventualité de le voir un jour apparaître dans une des deux séries à succès de France Télévisionn, Plus belle la vie (France 3) et Un si grand soleil (France 2). Si l’animateur du jeu télévisé Slam avoue être séduit par l’idée, et avoir déjà eu des propositions pour apparaître dans des fictions, il n’est en revanche pas certain d’avoir le talent nécessaire, et surtout le temps d’arpenter les plateaux de tournage.

«On m'a déjà proposé de jouer dans des fictions. Mais je suis confronté à plusieurs problèmes : tout d'abord est-ce que j'ai un talent d'acteur ? Ensuite, je travaille du lundi au samedi et souvent aussi le dimanche. Impossible donc, pour l'heure de dégager du temps. Ça ne sera pas pour tout de suite», explique-t-il.

Disney+ avance la date de diffusion de WandaVision

Attendue dans le courant de l’année 2021 sur Disney+, la série Marvel «WandaVision» devrait arrivée sur la plateforme de streaming avec un an d’avance. Une information révélée dans un teaser diffusée par Disney+ faisant la promotion des programmes à découvrir en 2020.

Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans leurs rôles respectifs de Wanda Maximoff et Vision, deux héros qu’ils ont déjà incarné dans la saga Avengers. Pilotée par Jac Schaeffer (Captain Marvel), déclinée en six épisodes, la série promet de mêler action et humour, tout en restant rattachée aux films Marvel. A noter que Kat Dennings (qui joue Darcy dans «Thor 2») et Randall Park (Jimmy Woo dans «Ant-Man et la Guêpe») seront également présents au générique.

Sarah Rafferty dans la saison 16 de «Grey’s anatomy»

Alors que la saison 16 de «Grey’s anatomy» est prévue pour reprendre le 23 janvier aux États-Unis, les fans de la série médicale auront le plaisir de découvrir la comédienne Sarah Rafferty pendant plusieurs épisodes (à partir du 30 janvier). Celle qui jouait le rôle de Donna auprès de Meghan Markle dans «Suits, avocats sur mesure» incarnera le personnage de Suzanne, une patiente venue effectuer une procédure banale contraint d’être hospitalisée après des complications. Elle sera traitée par les chirurgiens Miranda Bailey (Chandra Wilson) et Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) qui auront beaucoup de mal à trouver le traitement adéquat.