Koh Lanta 2020 : D’anciens candidats conviés à venir aider les nouveaux aventuriers

TF1 lancera la nouvelle saison de Koh Lanta dans quelques semaines. Tournée aux îles Fidji au printemps dernier, elle aura pour particularité de compter cinq anciens participants uniquement là pour prêter main forte aux nouveaux aventuriers.

Teheiura (saison 11), Claude (saison 10), Moussa (saison 3), Sara (saison 12) et Jessica (saison 14) seront les «gains» des épreuves de confort et viendront aider les candidats anonymes. A noter qu’ils seront immunisés et vivront sur une autre île que les participants.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée pour le lancement de Koh-Lanta : l'île des héros. Denis Brogniart a toutefois fait savoir que les nouveaux épisodes arriveront au début 2020.