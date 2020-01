La chanteuse Aya Nakamura sera à l'affiche du festival Coachella

Aya Nakamura sera à l'affiche de Coachella, le prestigieux festival de musique californien. L'édition 2020 se tiendra sur deux week-ends consécutifs, le 10-12 et le 17-19 avril 2020.

La programmation complète a été annoncée dans la nuit du 3 janvier, sur le compte Twitter du festival.

Après avoir été désignée comme l'une des 30 personnalités européennes les plus influentes par le magazine Forbes, Aya Nakamura se voit consacrée à nouveau au niveau international avec ce passage à Coachella. Elle montera sur scène les samedi 11 et 18 avril.

En 2019, l'artiste française a explosé avec ses tubes Djadja, Pookie et Copines. Son album Nakamura a fait plus de 300 000 ventes, et a été trois fois disque de platine.

Weekend 1 is sold out Register for Weekend 2 presale at https://t.co/x8PRTb12Eh. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT pic.twitter.com/QPRYnJVe9P — Coachella (@coachella) 3 janvier 2020

L'édition 2020 comptera de nombreuses personnalités, parmi lesquelles on retrouvera Frank Ocean, Lana del Rey, Calvin Harris ou encore Travis Scott. La chanteuse a réagi à cette annonce sur son compte Twitter avec le commentaire : «ça pète».

Ça pète .. https://t.co/HMe6KYjAtO — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) 3 janvier 2020

Les places pour le premier week-end sont toutes vendues. Il est possible de se pré-inscrire en ligne pour les ventes du deuxième week-end, qui auront lieu à partir du 6 janvier.

DES ARTISTES FRANCAIS REGULIEREMENT INVITES

Ce n'est pas la première fois qu'une Française participe à Coachella. En 2019, Charlotte Gainsbourg, Chris(tine) and the Queens, Jain ou encore DJ Snake avaient été invités à jouer sur scène.

En 2017, les rappeurs de PNL avaient du annuler leurs concerts. Ademo, l'un des deux membres du duo, était interdit de séjour aux Etats-Unis. Il n'avait pas pu obtenir de visa.