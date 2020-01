Le film à voir : «True Grit» sur myCANAL

Quinzième film des frères Cohen, et premier western, «True Grit» est l’adaptation du roman éponyme de Charles Portis paru en 1968.

Les réalisateurs confient le rôle principal à Jeff Bridges. L’acteur, qui leur avait offert une performance de choix dans «The Big Lebowski», y joue le personnage du marshal Rooster Cogburn que John Wayne avait incarné en 1969 («Cent dollars pour un shérif», en version française) qui lui vaudra le seul et unique Oscar de sa carrière.

L’histoire est celle d’une vengeance. Celle de Mattie Ross, 14 ans, qui souhaite voir mourir Tom Chaney, l’homme qui a tué son père. Ce dernier s’est réfugié en territoire indien et a rejoint une bande de malfrats dirigée par Ned «Lucky» Pepper. La jeune fille demande à Reuben «Rooster» Cogburn, un marshal réputé de la région, mais qui n’est plus tout jeune et à qui il manque un œil, de l’aider à traquer et tuer Tom Chaney. Un «Texas ranger» prénommé LaBoeuf les accompagne dans leur mission.

Réalisé en 2010, «True Grit» est un western palpitant, et teinté d’humour noir, dans lequel Jeff Bridges et Matt Damon crèvent l’écran. La performance de la jeune comédienne Hailee Steinfeld force le respect. On notera également la présence à l’écran de Josh Brolin, lui aussi bien connu des frères Cohen après leur collaboration dans «No Country for old men» en 2007.

True Grit, disponible sur myCANAL