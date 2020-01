«The Loudest Voice» retrace la naissance de Fox News sous les ordres de Roger Ailes

Après un premier passage sur Canal+Séries et myCANAL, «The Loudest Voice» arrive sur Canal+ à partir du 9 janvier à 21h. Une série décapante en 7 épisodes dans laquelle Russell Crowe incarne avec maestria Roger Ailes, homme médiatique surpuissant qui a aidé à bâtir la chaîne d’information américain Fox News.

Adaptation de la biographie «The Loudest voice in the room» publiée par la journaliste Gabriel Sherman en 2014, elle suit la dernière partie de la carrière professionnelle de Roger Ailes, un producteur renommé ayant travaillé auprès des présidents Richard Nixon et George Bush père, au moment où il quitte la chaîne CNBC (où il était au cœur d’une polémique pour avoir insulté un dirigeant de la chaîne) pour rejoindre l’entreprise News Corp de Rupert Murdoch en 1995 où il aidera à la création de Fox News.

Chaque épisode représente une année clef de son parcours au sein de la chaîne, de son lancement en 1996 à sa chute en 2016 pour harcèlement sexuel, en passant par 2001 et l’attentat du 11 septembre qui marquera un tournant décisif dans la ligne éditoriale imposée par Roger Ailes, qui était déjà résolument conservatrice, patriotique, et peu soucieuse de la déontologie du moment que cela correspond à ce que les téléspectateurs veulent entendre. Et que les audiences suivent. «Les gens ne veulent pas être informés, ils veulent se sentir informés», entend-on dans la bande annonce.

Cette mini-série se révèle captivante de bout en bout, et permet de mieux comprendre comment les «faits alternatifs» - ou les «fake news» - se sont imposés dans le monde de l’information. Pour incarner cet homme adipeux, libidineux, et colérique, le choix s’est porté sur Russell Crowe qui, à l’aide de prothèses et du maquillage, paraît 20 ans plus vieux avec 40 kilos en plus.

L’acteur néo-zélandais se retrouve face au talent de Naomi Watts qui incarne Gretchen Carlson, celle qui refusera de plier devant Roger Ailes en révélant les faits de harcèlement sexuel dont elle était victime. Sienna Miller prête ses traits à Beth Ailes, la femme du patron de Fox News. Les téléspectateurs reconnaîtront également Seth MacFarlane, le père des dessins animés satiriques American Dad et Family Guy dans le rôle de Brian Lewis, un spécialiste en relation public recruté par Roger Ailes.

