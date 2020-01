«Treadstone» : les agents tueurs de la CIA reprennent du service

Développée par Tim Kring («Heroes»), et produite par le duo Ben Smith et Jeffrey Weiner déjà au générique de cinq films de la saga Jason Bourne, «Treadstone» arrive le 10 janvier prochain en France sur Amazon Prime Video.

Diffusée outre-Atlantique depuis le 15 octobre 20192 sur la chaîne USA Network, «la série réservera à ses spectateurs une plongée dans le passé et le présent de l’opération Treadstone, le programme secret de la CIA tristement célèbre pour s’appuyer sur les modifications comportementales afin de transformer les recrues de l’agence en assassins quasi surhumains» annonce Amazon.

Cette première saison s’intéressera à la vie de plusieurs agents dormants des quatre coins du globe alors qu’ils sortent de leur torpeur dans le plus grand secret pour reprendre le cours de leur très dangereuses missions.

Le spin-off de la saga Jason Bourne embarque Jeremy Irvine (Cheval de guerre), Omar Metwally (Mr Robot), Tracy Ifeachor (Legends of Tomorrow) ou encore Brian J.Smith (Sense8).

«Les films Bourne sont populaires auprès de nos clients dans le monde entier et c’est passionnant de voir la franchise passer à la télévision avec 'Treadstone'. Les membres de Prime adorent les séries pleines d’action et d’intrigues comme 'Jack Ryan' et notre dernière série d’anti-super-héros 'The Boys', et nous savons que 'Treadstone' sera une autre grande nouveauté de Prime Video» a déclaré Brad Beale, vice-président de la plateforme.