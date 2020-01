«Sang froid» : armé jusqu’aux dents, Liam Neeson sème la mort sur son passage dans un thriller glacial à voir sur Canal+Cinéma

Liam Neeson se lance à la poursuite de meurtriers dans les paysages enneigés du Colorado dans le thriller « Sang froid » à voir le mercredi 15 janvier sur Canal+Cinéma.

Conducteur de chasse-neige dans une station huppée du Colorado, Nelson Coxman (Neeson) apprend la mort de son fils. Ce dernier aurait été victime d’une overdose, alors qu’il ne consommait pas de drogues. Coxman ne tarde pas à comprendre qu’il s’agit d’un meurtre maquillé, commandité par un parrain de la mafia locale. Il se montre dès lors prêt à tout pour venger son enfant, et entreprend de tuer un à un les hommes du cartel responsable de sa mort.

Remake du film norvégien « Refroidis » sorti en 2014 avec Stella Skarsgard dans le rôle principal, « Sang froid » (2019) est l’histoire d’un règlement de compte qui voit un simple citoyen se transformer un justicier impitoyable.

«Il y a beaucoup de similitudes en ce qui concerne l’histoire, les personnages, le style et le ton du film avec son humour noir» explique le réalisateur norvégien Hans Petter Moland qui s’est occupé lui-même de réaliser la nouvelle version de son long-métrage. «Mais évidemment, j’ai dû transposer l'histoire dans un contexte américain, ce qui est un changement radical de culture et d’environnement. Ceci m’a permis, quelque part, de donner à mon film un nouveau souffle avec une approche plus punchy, plus fraiche, peut-être aussi plus extrême. Et ceci vient sans doute du jeu de Liam Neeson qui est d’une intensité hors du commun».