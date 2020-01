Une date pour «Hunters» sur Amazon Prime Video, John Legend dans la saison 4 de «This is us», Loup-Denis Elion dans «Coup de foudre à Bangkok», les 3 infos TV à retenir.

Amazon Prime donne une date à «Hunters», John Legend fera une apparition dans la saison 4 de «This is us», un duo d’acteurs pour «Coup de foudre à Bangkok», voici les 3 infos TV à retenir.

Une date de diffusion pour la série «Hunters»

C’est le 21 février prochain que la série «Hunters» sera accessible à tous les abonnés de la plateforme Amazon Prime Video. Une date révélée dans une nouvelle bande annonce de la fiction portée à l’écran par Al Pacino.

Déclinée en 10 épisodes, produite par Jordan Peele (Get Out), «Hunters» suit l’histoire de Jonah Heidelbaum, un jeune homme vivant à New York, en 1977, qui va assister impuissant au meurtre de sa grand-mère. A ses obsèques, il fait la rencontre de Meyer Offerman, qui lui explique avoir connu celle-ci pendant la Seconde Guerre Mondiale, dans un camp dirigé par le régime nazi. C’est avec la grand-mère de Jonah qu’ils ont créé les Hunters, une équipe de chasseurs lancée à la poursuite des centaines de hauts dignitaires venus se réfugier aux États-Unis où ils complotent pour instaurer un IVe Reich. Ce groupe éclectique et improbable entend traduire ces criminels en justice, ou s’occuper directement de les mettre hors d’état de nuire. Mais une inspectrice ne tarde pas à enquêter sur leurs agissements.

Avec également Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, ou encore Tiffany Boone.

John Legend dans la saison 4 de «This is us»

Attendue pour le 14 janvier prochain aux Etats-Unis sur la chaîne NBC, la saison 4 de «This is us» a dévoilé un teaser dans lequel le chanteur John Legend apparaît assis devant un piano, en costume, et prêt à chanter. Aucune information supplémentaire sur le personnage n’est connu, mais il se pourrait que le compagnon de Chrissy Teigen interprète son propre rôle dans la série, à l’instar de Ron Howard, Sylverster Stallone, ou le réalisateur M. Night Shyamalan avant lui.

Plusieurs nouveaux comédiens devraient faire leur apparition au générique de ce quatrième chapitre de la série, notamment Omar Epps (Dr House), Tim Matheson (A la maison blanche) ou encore Stephanie Blake (Murder).

Blandine Bellavoir et Lou-Denis Elion dans «Coup de foudre à Bangkok»

Ce sont les comédiens Blandine Bellavoir, connue pour son rôle dans Les Petits meurtres d’Agatha Christie, et Lou-Denis Elion, acteur bien connu des fans des Scènes de ménages sur M6, qui formeront un couple dans le prochain numéro de la fiction «Coup de foudre à…» sur TF1. Après l’Inde, la Polynésie Française, l’Espagne ou encore la Russie, l’histoire se déroulera cette fois en Thaïlande, dans la ville de Bangkok. Ils donneront la réplique à Mathilda May, Frédéric Chau, et la chanteuse Anggun.

Le tournage de ce nouvel épisode de la comédie romantique de TF1 doit débuter le 4 février prochain. Blandine Bellavoir y incarnera Laura, une parisienne trentenaire indépendant venue à Bangkok sur l’invitation d’une architecte de renommée mondiale. C’est à cette occasion qu’elle va rencontrer un expatrié installé en Thaïlande depuis plusieurs années et qui s’occupe d’une ONG.