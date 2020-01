«The Goop Lab» : une bande-annonce pour l'émission controversée de Gwyneth Paltrow

Les portes de la série documentaire de Gwyneth Paltrow «The Goop Lab» ouvriront le 24 janvier sur Netflix, qui vient d'en dévoiler la bande-annonce.

L'actrice donne une nouvelle dimension à son entreprise de «bien-être» cotée à 220 millions d'euros avec six épisodes de trente minutes consacrés à des thèmes aussi divers et variés que les «expériences psychédéliques, la cryothérapie, la recherche du plaisir féminin, les soins anti-âge, (mais aussi) les nouvelles techniques de guérison, les médiums…». «Nous n'avons qu'une vie. Comment la sucer jusqu'à la moelle ?», lance une Gwyneth Paltrow hilare dans les premières images.

L'arrivée prochaine de cette émission ne fait pas l'unanimité. Si les inconditionnels de Gwyneth Paltrow se réjouissent, certains internautes n'hésitent pas à rappeler les polémiques dont le site (plutôt l'empire) Goop a fait l'objet au cours de ces dernières années, en particulier quand la star y a vanté les mérites les bains de vapeur vaginaux ou les œufs vaginaux en pierre de jade. Des méthodes dont l'efficacité a été remise en cause, quand elles n'ont pas été qualifiées de «dangereuses» par des professionnels de la santé.

«Nous avons choisi une approche ouverte d'esprit que nous avons cultivée chez Goop et appliquée à travers un objectif différent avec Netflix. Au cours du processus, nous avons trouvé de nouvelles manières de répondre à cela : comment tirer le meilleur parti de notre vie ?», a déclaré Gwyneth Paltrow, qui annonce sur l'affiche de sa série que la quête du bien-être passera par «de nouvelles profondeurs»...

