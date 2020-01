Un ancien de «Game of Thrones» dans la série «Le Seigneur des anneaux», une fiction pour Gordon Ramsay, Patricia Arquette sur Apple TV+, les 3 infos TV à retenir

Amazon a trouvé le remplaçant de Will Poulter pour la série «Le Seigneur des anneaux», Gordon Ramsay travaille sur un projet de sitcom, Patricia Arquette au générique de «Severance» sur Apple TV+, voici les 3 infos TV à retenir.

Un ancien de «Game of Thrones» rejoint la série «Le Seigneur des anneaux»

Suite au départ en décembre dernier de l’acteur Will Poulter - qui devait incarner un des personnages principaux de la série événement «Le Seigneur des anneaux» - en raison d’un emploi du temps trop chargé, Amazon Prime Video était à la recherche de son remplaçant. C’est désormais chose faite selon le site américain Variety qui annonce que la plateforme de streaming vient de trouver un accord avec le comédien britannique Robert Aramayo. Son visage est bien connu des fans de «Game of Thrones» puisqu’il a incarné le personnage du jeune Ned Stark dans la série à succès de la chaîne américaine HBO.

Le tournage du «Seigneur des anneaux» doit débuter dans quelques mois en Nouvelle-Zélande, avec une diffusion prévue sur Amazon Prime Video dans le courant de l’année 2021. Pour le moment, 5 saisons seraient envisagées par la plateforme de streaming, sans compter les éventuels spin-offs. La deuxième saison a déjà commandé par Amazon qui aurait déboursé une somme avoisinant le milliard de dollars pour faire l’acquisition des droits d’adaptation de l’œuvre de J.R.R Tolkien. L’histoire se déroulera pendant la période dite du Deuxième Âge, soit quelques 3.000 ans avant les événements décrits dans la trilogie de Peter Jackson.

Gordon Ramsay travaille sur une sitcom

Le chef cuisinier britannique Gordon Ramsay travaillerait actuellement sur le développement d’une série humoristique sur le monde de… la cuisine évidemment, rapporte le site américain Variety. Un projet de fiction qui pourrait voir le jour sur la chaîne américaine FOX. L’histoire sera centrée sur le personnage de Laura, une jeune cheffe qui décide de quitter son emploi après une grosse dispute avec son mentor. Persuadée qu’il est possible de diriger une cuisine autrement que dans la confrontation permanente, elle décide d’ouvrir son propre restaurant. Mais un coup du sort fait qu’elle se retrouve à travailler de nouveau avec son ancien patron, non seulement en cuisine, mais aussi dans sa vie personnelle.

Patricia Arquette au casting de «Severance»

Fraîchement récompensée par le Golden Globes de la meilleure actrice pour son rôle dans la série «The Act» (Hulu), Patricia Arquette sera prochainement au générique de «Severance», une série réalisée (et coproduite) par Ben Stiller destinée à être diffusée sur la plateforme Apple TV+, rapporte le site américain Deadline. Elle y rejoindra Adam Scott, acteur aperçu dans «Big Little Lies». L’histoire se déroulera au sien d’une entreprise baptisée Lumen Industries, dans laquelle une attention particulière est apportée à l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Adam Scott jouera le rôle de Mark, un employé avec un passé difficile qui tente de reprendre pied. Patricia Arquette interprétera celui de son patron.