Brooklyn Nine-Nine, retour d’une série miraculée

Il y a un an, les fans de «Brooklyn Nine-Nine» se réjouissaient d’apprendre que la chaîne américaine NBC donnait une suite à la série 36 heures après son annulation par la FOX. Ce 14 janvier, une saison 6 inédite avec 18 nouveaux épisodes débarque en France sur Netflix.

Et ce n’est pas tout. Soucieuse de bien faire les choses, NBC a non seulement prolongé la série pour une saison 7 en février dernier (dont la diffusion est prévue pour le 6 février prochain outre-Atlantique), mais aussi pour une 8e lors d’une annonce relayée massivement sur les réseaux sociaux en novembre. Les aventures de Jake Peralta et sa joyeuse bande du commissariat de Brooklyn vont encore réjouir les fans pour un bon moment.

La sitcom, incarnée à l’écran par Andy Samberg, suit l’histoire de Jake Peralta, un inspecteur de la police de Brooklyn excentrique mais talentueux qui se retrouve placé sous les ordres du capitaine Ray Holt, un homme à cheval sur l’autorité.

Ce dernier doit composer avec la personnalité de Jake, mais ne tarde pas à découvrir que ce dernier est loin d’être le seul employé doté d’un caractère particulier. Dans cette saison 6, le capitaine Holt attend de savoir s’il a obtenu la promotion qu’il attendait. Jake et Amy vont découvrir la vie de jeunes mariés, pour le meilleur et pour le pire. Les fans auront également les yeux rivés sur le personnage de Gina, puisqu’il s’agit de la dernière saison de son interprète, Chelsea Peretti.

Allez, pour fêter ça, on vous remet cette séquence hilarante de la saison 5 où Jake fait chanter une chanson des Backstreet Boys à des suspects soupçonnés d'un meurtre.