Le film à voir : «Captain Marvel» sur Canal+

Oscar de la meilleure actrice en 2016 pour son rôle dans «Room», Brie Larson fait une entrée fracassante dans la galaxie des superhéros dans le blockbuster «Captain Marvel».

La comédienne y incarne le rôle de Carol Danvers, une femme ayant tout oublié de son passé – celui-ci ne lui revenant que par bribes – qui vit à Hala, la capitale de la civilisation des Krees. Ces combattants d’élite sont dirigés par l’Intelligence Suprême, une intelligence artificielle qui régit leur Empire, et mènent une guerre sans merci aux Skrulls, une espèce extraterrestre métamorphe désignée comme leur ennemi juré.

Grâce à ses superpouvoirs, Carol s’est imposée comme un des soldats les plus puissants de l’armée des Krees. La jeune femme s’écrase sur Terre après l’échec d’une mission où elle a été capturée par les Skrulls et pendant laquelle elle a eu des visions de son passé. Coincée sur la planète bleue en attendant que les siens viennent la chercher, Carol va faire la rencontre de Nick Fury, le directeur du SHIELD, et découvrir des informations décisives sur ses origines. Des révélations qui pourraient tout changer pour la jeune femme.

Brie Larson est exceptionnellement convaincante dans ce nouveau film mettant en scène un des superhéros Marvel le plus fascinant, mais aussi le plus puissant. La comédienne partage l’affiche avec Samuel L. Jackson, qui reprend le rôle d’un Nick Fury rajeuni de 25 ans grâce au rajeunissement numérique (et on découvre la manière dont il perd son œil). Jude Law y apparaît sous les traits du commandant Yon-Rogg. Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Annette Bening, Clark Gregg ou encore Djimon Hounsou complètent le casting de ce blockbuster qui a attiré plus de 3 millions de spectateurs dans les salles obscures françaises.

