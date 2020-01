«Sex Education» : une saison 2 encore meilleure que la première

Les huit nouveaux épisodes de la jouissive «Sex Education» seront mis en ligne le 17 janvier sur Netflix.

Créée par la scénariste australienne Laurie Nunn, l'excellente série britannique est enfin de retour, et les affaires reprennent pour Otis (Asa Butterfield). Mal à l'aise avec sa propre sexualité en saison 1, le fils d'une célèbre sexologue se retrouve d'un coup chahuté par ses hormones... Dans le même temps, il est toujours sollicité pour ses précieux conseils dans le domaine sexuel par ses camarades de lycée où son amie Maelle l'aide à gérer le planning de ces consultations sauvages tarifées. Des rendez-vous d'autant plus prisés ces temps-ci que l'établissement serait frappé par une épidémie de chlamydia...

La saison 2 de «Sex Education» poursuit d'aborder de front, et avec beaucoup d'humour, les thèmes de la sexualité (qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle), de la parentalité, ou encore du féminisme... Sa galerie de personnages secondaires de plus en plus attachants et ses situations toujours plus cocasses en font résolument une série ultra-addictive.

Alors qu'on note la présence d'un nouvel élève français incarné par Sami Outalbali (Les Grands et Mortel), les spectateurs de Netflix seront heureux de retrouver le casting qui a fait le succès de la première saison : Asa Butterfield (La stratégie Ender, Hugo Cabret), Gillian Anderson (The Crown, The Fall), Emma Mackey (The Winter Lake, Eiffel, Mort sur le Nil), Ncuti Gatwa (Stonemouth, The Last Letter From Your Lover), Connor Swindells (Keepers, VS), Aimee Lou Wood (Louis Wain), Kedar Williams-Stirling (Will, Racines, Wolfblood).

La bande-annonce de la saison 2 :

Un petit récap en vidéo de la saison 1 :