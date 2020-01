Un documentaire pour expliquer pourquoi la Terre est la seule planète habitable du système solaire

Depuis plus de 4 milliards d’années, le système solaire est le théâtre de profonds changements, avec huit planètes sœurs dont l’histoire est à la fois très différente, et intimement liée.

La conquête spatiale et les avancées technologiques ont permis d’en apprendre plus sur l’évolution des 7 autres planètes qui tournent, comme la Terre, autour du soleil. Le magazine documentaire de France 5, Science Grand Format, revient sur la formation des quatre mondes rocheux du système solaire – Mercure, Vénus, la Terre, et Mars – qui, si elles sont nées ensemble, ont connu une évolution très différente au fil des millénaires.

Elles, qui paraissent si stables et immuables aujourd’hui, ont toutes, à un moment de leur existence, eu l’opportunité de devenir habitable. Mais des événements, révélés par la science, sont venus contrarier leur destin pour provoquer les transformations constatées aujourd’hui, avec un monde stérile et brûlé sur Mercure, une atmosphère torride sur Vénus, et un désert gelé sur Mars.

Le documentaire «Planètes : les mondes habitables» présente les étapes de leur évolution afin de mieux comprendre pourquoi la vie n’est pas apparue à la surface de ces planètes. Une large partie est également consacrée à la Terre, à sa singularité, et à l’incroyable équilibre (et la fragilité de celui-ci) qu’elle possède et qui a été nécessaire pour que le vivant se développe de manière complexe.

Les téléspectateurs découvrent également une des théories concernant l’évolution du système solaire, avec la croissance du soleil qui finira par rendre impossible toute vie sue Terre. Mais pourrait, du moins pour un temps, le permettre ailleurs. Enfin, la question est posée sur la probabilité de découvrir, un jour, une planète réunissant les conditions nécessaires à la vie.

«L’une des plus belles découvertes des 20 dernières années, c’est de savoir que dans le ciel, presque toutes les étoiles ont leur propre système solaire. Donc rien que dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards de planètes. Certaines possèdent forcément les conditions essentielles à la vie», explique notamment une des scientifiques intervenant dans le documentaire.