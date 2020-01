«Uncut Gems» : bande-annonce du film des frères Safdie à voir le 31 janvier sur Netflix

Sorti dans les salles américaines en décembre 2019, le film «Uncut Gems», un thriller avec Adam Sandler réalisé par les frères Safdie (à qui l'on doit l'excellent «Good Times»), sera disponible en France sur Netflix à partir du 31 janvier.

Bijoutier new-yorkais au bagout légendaire, Howard Ratner (incarné par un Sandler métamorphosé) est toujours à l'affût d'un bon coup. Joueur compulsif, il enchaîne les paris les plus fous jusqu'à se retrouver sur la corde raide. Malgré des adversaires aux dents longues et prêts à tout pour le faire tomber, il persiste à croire en sa bonne étoile mais met sa famille et son business gravement en péril...

Pour donner la réplique à Adam Sandler dans ce film à la réalisation nerveuse bourré d'action et de tchatche (et de gros mots puisqu'il s'est classé quatrième dans l'utilisation intensive des jurons) qui a séduit la critique américaine, Josh et Bennie Safdie ont composé un étonnant casting dans lequel figurent notamment l'ancien joueur de la NBA Kevin Garnett, The Weeknd ou encore Idina Menzel.