Un continent caché sur Mars ?

Un continent caché sur la planète rouge ? C'est l'hypothèse d'une équipe de chercheurs franco-américains.

Selon Sciences et avenir, une équipe de planétologues français et américains a tenté de comprendre comment la planète Mars s'était formée et ils pensent avoir découvert que celle-ci cache un continent sous sa surface.

Une révolution puisque jusque là, les spécialistes estimaient que seule la Terre possédait des continents, parmi les planètes du système solaire. «Le fait de détecter sur Mars des vestiges d’une telle formation vient donc non seulement remettre en question nos connaissances sur l’histoire géologique de notre rubiconde voisine, mais aussi laisser entendre qu’elle et notre planète Terre ont peut-être un passé bien plus semblable qu’on ne le pensait», estime le mensuel de vulgarisation scientifique.

Pour faire cette découverte, les chercheurs ont fait une simulation consistant à lisser la surface de la planète, donc en enlevant les grandes hauteurs et les grandes profondeurs. «Nous nous sommes demandés à quoi ressemblait Mars avant la formation des grands bassins d’impact et des édifices volcaniques, autrement dit il y a 4,2 milliards d’années», a expliqué, dans un langage plus scientifique, Sylvain Bouley enseignant-chercheur en charge de l'étude, à Sciences et Avenir.

A la suite de cette expérimentation, une zone de la planète est apparue plus épaisse que les autres, de 10 ou 15 kilomètres. Une découverte qui appelle d'autres questionnements : ce continent s'est-il formé de la même façon que ceux présents sur la Terre ? Y a-t-il une tectonique des plaques sur la planète rouge ?