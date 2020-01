Meghan Markle et le Prince Harry retirés de la «Famille royale» au musée Madame Tussauds

Shocking ! Madame Tussauds, le prestigieux musée de statues de cire de Londres, a annoncé dans un communiqué qu'il avait retiré les statues de Meghan Markle et du Prince Harry, de la collection «Famille royale».

«Comme ce sont deux de nos statues les plus aimées et les plus populaires, elles vont bien sûr rester à l'intérieur du musée Madame Tussauds, et nous réfléchissons aux nouvelles aventures qui les attendent», a déclaré Steve Davies, le directeur général du musée.

Dans un long post sur Instagram, le prince Harry et la duchesse de Sussex, Meghan Markle, ont annoncé le 8 janvier qu'ils se retiraient de leurs fonctions de premier plan dans la famille royale britannique. La décision a secoué les tabloïds britanniques et les autres membres de la famille royale. Baptisé avec humour, «Megxit», il provoque de nouveaux débats sur la pérennité de la monarchie britannique.

UNE INSTALLATION RECENTE

«Comme le reste du monde, nous réagissons à la nouvelle surprenante indiquant que le Duc et la Duchesse de Sussex se retirent de leurs fonctions royales» a expliqué Steve Davies. Les statues figuraient jusqu'à présent aux côtés de la Reine, du Prince Charles, Kate Middleton et William, le Duc de Cambridge. La statue de Meghan Markle avait été révélée l'an dernier au musée Tussauds de Londres et de New-York au moment du mariage royal. Chaque statue coûte 150 000 livres à la production (soit 135 000 euros).

Les alter-ego de cire vont être aussi retirés de la collection royale du musée Madame Tussauds de New York. «Nous sommes impatients de voir le couple passer plus de temps en Amérique du Nord, et nous allons suivre leurs futurs projets», a précisé Brittany Williams, la porte-parole du musée américain.