«Sauvés par le gong» : Mark-Paul Gosselaar confirmé dans la suite de la série culte

L’acteur Mark-Paul Gosselaar vient d’être confirmé au casting de la suite de la série «Sauvés par le gong».

Peacock, future plateforme de streaming de NBCUniversal, a réussi un joli coup en persuadant l’acteur de revenir. Actuellement à l’affiche de la série «Mixed-ish» (spin-off de «Black-ish»), Mark-Paul Gosselaar a en effet accepté de reprendre son rôle mais seulement dans trois épisodes rapporte The Hollywood Reporter qui ajoute qu’il travaillera aussi en tant que producteur. C’est le fait qu’il joue dans «Mixed-ish», produite par un autre studio, qui l’empêcherait d'être crédité dans plus d’épisodes. Tiffani Amber Thiessen, qui jouait Kelly, mais aussi Mario Lopez et Elizabeth Berkley – alias Slater et Jessie - devraient eux aussi aussi apparaître dans la nouvelle série.

Diffusée entre 1989 et 1993 outre-Atlantique, et à partir de 1991 sur Antenne 2 en France, «Saved by the Bell» a marqué toute une génération d’enfants et d’ados avec le quotidien de lycéens. L’histoire de la nouvelle série raconte que l'ancien blondinet facétieux héros du show, Zack, est devenu gouverneur de Californie et qu'il a tellement fermé d’établissements scolaires dans des quartiers défavorisés que de nombreux élèves se retrouvent contraints de s’inscrire à des lycées huppés à l’image de celui de Bayside où il a effectué sa scolarité. Tracey Wigfield («30 Rock») est chargée de l’écriture du scénario.