Tom Leeb, le fils de Michel Leeb pour représenter la France à l’Eurovision ?

Tom Leeb, le fils du célèbre humoriste du même nom, aurait été choisi par France télévisions pour représenter la France au prochain concours de l’Eurovision, selon Le Parisien.

Acteur, humoriste mais également chanteur, Tom Leeb, 30 ans, a sorti son premier album «Recollection» en octobre dernier. Un disque en anglais, aux sonorités folk.

Si sa sélection était confirmée, le jeune chanteur succèderait à Bilal Hassani.

Nouveau processus de sélection

France Télévisions privilégie cette année une sélection en interne, après une sélection via l’émission «Destination Eurovision» les deux années précédentes. En cause : les audiences de l’émission avaient été décevantes (1,9 millions de téléspectateurs en moyenne pour la dernière édition selon Mediametrie, nldr), et les résultats au concours musical étaient également loin de ceux escomptés. Pour rappel, le duo Madame Monsieur avait terminé à la 13e place avec le titre «Mercy» en 2018 et l’année dernière, Bilal Hassani avait chuté à la 16e place avec le tube «Roi».