Vidéo : il modifie La Belle au bois dormant pour faire sa demande en mariage lors d'une projection

Dans l'art de la demande en mariage, Lee Loechler est passé maître dès le premier essai. Cet Américain, réalisateur à Boston, a intégré son visage et celui de sa compagne au dessin animé La Belle au bois dormant, avant de mettre un genou à terre au cinéma, en pleine projection.

Le jeune homme a travaillé pendant six mois avec un illustrateur pour mener à bien son projet. Le 30 décembre dernier, il propose enfin à sa petite-amie, Sthuthi David, d'aller voir son film d'animation favori au cinéma.

Lors de la fameuse scène du baiser qui réveille Aurore, la jeune femme, surprise, voit la princesse devenir brune, comme elle. Les sourcils légèrement froncés, elle scrute l'écran et regarde le personnage prendre ses traits, tandis que le prince ressemble de plus en plus à son compagnon.

Elle explose de rire lorsque, dans le film, le prince ouvre un écrin contenant une bague. Ecrin qui, comme sorti tout droit de l'écran, semble tomber du ciel avant d'être attrapé au vol par Lee Loechler.

Ce n'est que lorsque ce dernier s'agenouille devant elle que Sthuthi David parait comprendre de quoi il retourne. «On ne demande pas son amour de lycée en mariage tous les jours, commence son petit-ami. Alors je vais prendre mon temps.»

Sous le choc, la jeune femme s'inquiète d'abord pour les autres spectateurs, dont elle pense gâcher la séance. Il n'en est rien puisque le public est exclusivement composé de ses proches, entrés dans la salle à son insu.

A la question «Sthuthi David, veux-tu vivre heureuse pour toujours avec moi ?», elle répond finalement «oui». Pendant ce temps-là, le film continue de défiler sur l'écran, révélant une fin alternative.

Intitulée «Sthuthi dit non», elle montre les nains de Blanche-neige en larmes. Preuve qu'en dehors de l'imagination, Lee Loechler a aussi de l'humour.