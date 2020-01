Une candidate de l'émission «4 mariages pour une lune de miel» entre la vie et la mort

Une candidate de l'émission «4 mariages pour une lune de miel» diffusée jeudi 9 janvier est entre la vie et la mort, a annoncé son époux sur Facebook.

David D. a indiqué que sa femme, Sandrine, souffrait d'un grave cancer du poumon. «Aujourd’hui, est le jour de diffusion de notre mariage filmé par les caméras de l’émission «4 mariages pour 1 lune de miel». Mais je tenais également à vous dire que mon épouse Sandrine (...) se bat entre la vie et la mort en ce moment précis», a-t-il précisé le jour de la diffusion.

Très ému, l'homme a poursuivi en appelant les internautes à faire preuve de retenue et de respect à l'égard de son épouse. «Avec ses traitements et la chimiothérapie, elle a perdu ses cheveux et elle voulait être digne le jour du mariage», a-t-il dit au Républicain Lorrain et d'ajouter : «Certains ont écrit des commentaires déplacés par rapport à cela. Je veux bien qu’on ne soit pas forcément d’accord avec ce qu’elle peut dire mais pas qu’on critique la femme qu’elle est. J’aimerais que les gens aient un peu plus de respect pour elle».

Diffusée sur TF1, l'émission «4 mariages pour une lune de miel» met aux prises 4 mariées. Celle dont le mariage est désigné comme étant le plus réussi, remporte, avec son mari, une lune de miel.