Chris Rock dans la bande annonce de la saison 4 de Fargo

La chaîne américaine FX vient de dévoiler la bande annonce de la 4e et ultime saison de «Fargo» dans laquelle Chris Rock tiendra le rôle principal.

L’acteur et humoriste américain incarnera un personnage nommé Loy Cannon, le chef d’un gang d’Afro-américains basé dans la ville de Kansas City, dans le Missouri, au cœur de l’Amérique des années 1950. Ces derniers veulent prendre le contrôle du marché de la drogue, entre autres activités criminelles, aux dépends d’une famille de mafieux italo-américaine bien décidé à maintenir son emprise sur la cité des fontaines. Une guerre sans merci se prépare entre les deux clans, semant les victimes aux quatre coins de la ville.

La saison 4 de «Fargo», qui marquera la première incursion de l’histoire en dehors du Minnesota, et du Dakota, fera son retour sur la chaîne américaine FX le 19 avril prochain. En France, elle est diffusée sur Netflix, mais la plateforme n’a pas encore confirmé la diffusion de ce quatrième chapitre. Après une première saison à couper le souffle, «Fargo» avait un peu perdu de sa superbe avec un deuxième et troisième chapitre quelque peu décevants (mais tout de même séduisants).

Encore une fois, la série peut compter sur la présence d’un casting de haut vol avec, en plus de Chris Rock, Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet), Uzo Aduba (Orange is the new black), Salvatore Esposito (Gomorra), Jason Schwartzman (Moonrise Kingdom), mais aussi Ben Whishaw (Le Parfum).