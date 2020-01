Le film à voir : «Gentlemen cambrioleurs» sur myCANAL

Dans «Gentlemen cambrioleurs», Michael Cain prend la tête d’une équipe de braqueurs grisonnants pour réaliser un braquage particulièrement audacieux.

Le comédien y joue le rôle de Brian Reader, un homme de 77 ans qui fut, dans ses plus jeunes années, un cambrioleur de haut vol. Au décès de son épouse, alors qu’il déprime, il se voit proposer un cambriolage ambitieux : dévaliser la salle des coffres de la société Hatton Safe Deposit. Brian accepte à la condition de pouvoir réunir d’anciens criminels dont il connaît les compétences. Malgré leur âge avancé.

Se faisant passer pour des réparateurs, ils parviennent à neutraliser les alarmes, et à s’emparer d’un butin estimé à plus de 200 millions de livres. L’enquête de police débute, et les révélations sur le mode opératoire utilisé par les cambrioleurs fascinent les médias britanniques et le public. L’affaire est discutée dans le monde entier. Mais entre les auteurs du cambriolage, les choses se compliquent. Une mésentente qui pourrait avoir de graves conséquences pour chacun d’entre eux.

Réalisé par James Marsh, «Gentlemen cambrioleurs» voit Michael Cain dirigé une bande de cambrioleurs sexagénaires et septuagénaires narguant la police avec un coup en apparence parfait. Avant que leur caractère irascible ne prenne le dessus. Il est accompagné à l’écran par d’anciennes gloires du cinéma britannique, notamment Jim Broadbent, Tom Courtenay, ou encore Michael Gambon (l’interprète d’Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter). Les fans de la série «Daredevil» reconnaîtront également Charlie Cox dans le rôle du commanditaire.

Gentlemen cambrioleurs, le 18 janvier à 21h sur Canal+, puis sur myCANAL