Une date par la saison 3 de «Westworld»

Après plus de deux ans d’attente, la chaîne américaine HBO vient de révéler la date de diffusion de la saison 3 de « Westworld » pour le 15 mars prochain. Elle sera disponible en France dès le lendemain en US+24 sur OCS.

Une annonce réalisée à l’aide d’un teaser particulièrement intriguant dans lequel sont listés une série de catastrophes – dont un incident thermonucléaire à Paris en 2025 – ayant frappé les populations aux quatre coins du globe entre 2024 et 2037. En 2058, un événement critique est annoncée, dans un endroit inconnu. Cette information marque probablement le point de départ de cette saison 3 très attendue.

Le troisième chapitre, déclinée en huit épisodes, se déroulera pour la première fois en dehors du parc Westworld, où des personnes fortunées pouvaient vivre des expériences parmi des humanoïdes selon le thème (Western, Japon médiéval, etc.) de leur choix. Les deux premières saisons ont suivi l’insurrection des robots menée par Dolores, suite au développement de leur conscience. Evan Rachel Wood sera bien évidemment de retour au générique, tout comme Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson et Luke Hemsworth. Deux acteurs feront une arrivée remarquée dans le casting, Aaron Paul (Breaking Bad) et Vincent Cassel.

Pour rappel, voici la bande annonce de la saison 3 révélée lors du Comic-Con de San Diego en juillet dernier.