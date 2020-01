«Les nouvelles aventures de Sabrina» : une saison 3 infernale arrive sur Netflix

La sorcière Sabrina (Kiernan Shipka) est de retour avec une nouvelle saison qui s'annonce au moins aussi sombre que les précédentes. Netflix mettra les nouveaux épisodes en ligne ce vendredi 24 janvier.

Très éloignées du ton plus léger de la série jeunesse des années 1990 «Sabrina l’apprentie sorcière» (avec à l’époque Melissa Joan Hart), dont elles revisitent l'histoire à travers un récit initiatique mêlant horreur, sciences occultes et sorcellerie, «Les Nouvelles aventures de Sabrina» de Roberto Aguirre-Sacasa («Riverdale») glisseront résolument vers le côté obscur.

L'heure est venue de resortir les grimoires et réviser ses incantations... Attention spoilers : à la fin de la saison 2, Nicholas Scratch (Gavin Leatherwood) décidait de se sacrifier afin d'empêcher l'Apocalypse et finissait en Enfer avec le Seigneur des Ténèbres enfermé dans son corps. L’héroïne va donc se lancer dans une mission sauvetage de son petit-ami sorcier. Dans cette tâche ardue, qui mobilisera ses pouvoirs, celle qui est devenue la nouvelle Reine en tenant en échec son père Lucifer - un titre qu'elle devra défendre face au Prince de l'Enfer qui le revendique - pourra heureusement compter sur l'aide de Harvey, Rosalind, et Theo ses amis mortels du Fright Club. «Pendant ce temps, à Greendale, un mystérieux carnaval fera son apparition en ville, charriant une menace pour les Spellman et l'assemblée de sorcières : une tribu païenne cherchant à ressusciter un mal ancien» annonce Netflix.

A noter qu’une saison 4 de la série «Les nouvelles aventures de Sabrina», dont le tournage a déjà débuté, avait été commandée par Netflix en même temps que la troisième.