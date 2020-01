«Shameless» touche à sa fin, une date pour «Penny Dreadful : City of Angels», premier teaser pour la saison 3 d’«Ozark», les 3 infos TV à retenir

La saison 11 de «Shameless» sera la dernière, une date pour «Penny Dreadful : City of Angels», un teaser pour la saison 3 d’«Ozark» sur Netflix, voici les 3 infos TV à retenir.

«Shameless» s’arrêtera à la saison 11

La chaîne américaine Showtime a annoncé que la saison 11 de «Shameless» marquerait la fin des aventures de la famille Gallagher sur le petit écran. La diffusion de cet ultime chapitre est prévue pour l’été 2021. «Les personnages de Shameless ont apporté aux téléspectateurs des rires et des larmesBien que nous soyons tristes de dire au revoir aux Gallagher, nous savons que le showrunner John Wells et son équipe sauront amener notre série vers sa conclusion appropriée», a expliqué Gary Levine, le président du divertissement de la chaîne, dans un communiqué.

La grande majorité du casting - William H.Macy (Frank), Jeremy Allen White (Lip), Kate Miner (Tami), Cameron Monaghan (Ian), Noel Fisher (Mickey), Emma Kenney (Debbie), Ethan Cutkosky (Carl), Christian Isaiah (Liam), Shanola Hampton (V) et Steve Howey (Kev) – sera bien évidemment présent dans cette onzième saison qui comptera douze épisodes. Aucune information n’a filtré pour le moment à propos de l’éventuelle présence d’Emmy Rossum – qui a incarné le personnage de Fiona jusqu’à son départ après la saison 9 – dans un épisode de ce dernier chapitre. « C’est trop tôt pour le dire. Elle serait accueillie à bras ouverts, mais Emmy ne nous doit rien. (…) Si elle décide de nous faire cette surprise, ce serait adorable », précise Gary Levine au site américain Deadline.

Une date pour le spin-off de «Penny Dreadful»

Après le Londres de l’époque victorienne, «Penny Dreadful : City of Angels» plante son décor dans le Los Angeles de la fin des années 1930, comme le dévoile la bande annonce publié par la chaîne américaine Showtime. Celle-ci en a profité pour annoncer la date de diffusion de la série fixée au 26 avril prochain.

Les fans de «Game of Thrones» retrouveront la comédienne Nathalie Dormer (qui incarnait Margery Tyrell) dans le rôle de Magda, un démon aux multiples identités. La série sera manifestement riche en rites sataniques, avec des références aux légendes mexicaines.

«Lorsqu’un meurtre macabre frappe la ville, le détective Tiago Vega et son partenaire Lewis Michener se retrouvent embarqués dans une aventure haletante reflétant l’histoire complexe de Los Angeles, de la construction des premières autoroutes et ses traditions enracinées folklore mexicano-américain, aux dangereuses opérations d’espionnages du troisième Reich et la montée de l’évangélisme radiophonique. Très vite, Tiago et sa famille se retrouvent confrontés à des forces puissantes qui menacent de les déchirer», précise le synopsis.

La saison 3 d’«Ozark» dès le 27 mars sur Netflix

Netflix vient de dévoiler la date de diffusion de la saison 3 d’«Ozark» à travers la publication d’un teaser. C’est le 27 mars prochain que les abonnés de la plateforme de streaming pourront découvrir la suite des aventures de la famille de Marty Byrde.

L’histoire suit Marty Bryde, un conseiller financier qui se retrouve au cœur d’un vaste système de blanchiment d’argent par un des plus grands cartels du Mexique. Quand ces derniers réalisent que de l’argent a été détourné, son associé est assassiné devant ses yeux. Marty parvient à les convaincre qu’il est en mesure de rembourser sa dette, et déménage avec sa famille dans une station balnéaire située dans les monts Ozarks, dans le Missouri. Avec Jason Bateman, Laura Linney, et Julia Garner.