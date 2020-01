Dorothée et AB Productions, le raz-de-marée télévisuel des années 1990

Le documentaire «Dorothée, Hélène & les garçons : Génération AB Productions» revient sur le succès colossal de cette société de productions devenue incontournable dans la petite lucarne des années 1990.

Étudiant en médecine, président du fan club de Sylvie Vartan, Jean-Luc Azoulay a lancé AB Productions en 1977 avec son ami Claude Berda pour partir à la conquête… de la musique disco. C’est une hépatite virale – qui va le clouer au lit pendant environ deux mois suite à une intoxication alimentaire – qui lui permet de découvrir une jeune speakerine du nom de Dorothée sur Antenne 2 (ancêtre de France 2, ndlr). L’impact de l’animatrice sur le jeune public est immédiat. Quand TF1 est privatisée en 1987, Patrick Le Lay et Etienne Mougeotte prennent la direction de la chaîne. Ce dernier confie à AB Productions la mission de conquérir le jeune public. Le «Club Dorothée» voit le jour, et marque le début d’une aventure télévisuelle qui durera dix ans et marquera durablement toute une génération d’enfants.

Le documentaire «Dorothée, Hélène & les garçons : Génération AB Productions» revient sur ce succès colossal de Dorothée et de sa bande, ainsi que des fictions – imaginées et souvent scénarisées par Jean-Luc Azoulay lui-même – qui verront le jour pendant cette période, notamment «Salut les musclés», «Hélène et les garçons», «Premiers baisers », « Le miel et les abeilles », etc. Les téléspectateurs retrouvent les témoignages des principaux protagonistes de cette incroyable épopée (Hélène Rollès, Patrick Puydebat, Camille Raymond, Mallaury Nataf, Patrick Le Lay, Jacky, …) à l’aide de nombreuses images d’archives. Tous livrent de nombreuses anecdotes sur les coulisses des émissions, dont certaines confidences croustillantes. Les nostalgiques vont être ravis.

Dorothée, Hélène & les garçons : Génération AB Productions, le 22 janvier à 21h15 sur TMC