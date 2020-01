Super Bowl 2020 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est l'évènement sportif le plus suivi de la planète. TF1 retransmettra en direct la finale du championnat de football américain (NFL), le 54è Super Bowl, le dimanche 2 février à 23h55 en direct du Hard Rock Stadium de Miami.

Après les New England Patriots (AFC), vainqueurs sur les Los Angeles Rams (NFC) en 2019, place à une nouvelle affiche qui sera dévoilée prochainement. Le match sera commenté en France par un grand fan devant l’Eternel de la discipline alias Jean-Pierre Gagick. Le présentateur de l’émission «Automoto» sur TF1 sera accompagné de Philipe Gardent, un des quatre français à avoir évolué en NFL et aujourd’hui chargé de la préparation su Stade Rochelais (Top 14).

Evenement sportif majeur outre-Atlantique, le Super Bowl est traditionnellement fièvreusement regardé par des millions de téléspectateurs américains. Très attendue, la mi-temps de la rencontre accueille les shows des plus grandes stars de la planète.

Après Justin Timberlake en 2018 et le groupe Maroon 5 l’an passé, place à Shakira et Jennifer Lopez pour enflammer le stade. Les deux stars latines promettent d'envoyer du lourd. « Le fait d'être au Super Bowl est la preuve que tout est possible (…) Je vais donner tout ce que j’ai» s’est enthousiasmée la première dans une interview pour 60 Minutes. « On veut faire un show magnifique, impactant, agréable et fun pour tout le monde. On veut rassembler les gens. C’est le but » a annoncé la seconde à Extra.