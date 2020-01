Richard Madden et Priyanka Chopra futurs héros de la série «Citadel» pour Amazon

Les frères Russo ont choisi Richard Madden («Bodyguard») et Priyanka Chopra («Quantico») pour interpréter les personnages principaux de la série d’espionnage «Citadel» destinée à Amazon.

Peu d’information ont filtré sur le scénario. Toutefois on sait que les deux acteurs seront les héros de la version américaine de cette série qui sera à terme produite dans d’autres pays avec d’autres acteurs afin de créer un ensemble de séries d’espionnage connectées les unes avec les autres.

Ecrite par les scénaristes Josh Appelbaum («Zoo»), André Nemec («Life on Mars»), Jeff Pinkner («Fringe») et Scott Rosenberg («Venom»), «Citadel» dans sa version-mère sera appelée par la suite à être «exportée» au Mexique, en Italie et en Inde.

Le projet est des plus prometteurs d'autant que les frères Anthony et Joe Russo, les réalisateurs du film «Avengers : Endgame», ont aussi une solide expérience en matière de séries, puisqu’ils ont notamment travaillé sur «Arrested Development» et «Community».