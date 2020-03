Série «Le Seigneur des Anneaux» d'Amazon : le point complet sur le casting

«At last !» comme aurait dit Gandalf. Après avoir annoncé il y a maintenant plus de deux ans le lancement d'une série se déroulant sur la Terre du Milieu, le monde imaginaire inventé par J.R.R.Tolkien, et déjà vu dans les trilogies du «Seigneur des Anneaux» et de «Bilbo le Hobbit», Amazon Prime Studios dévoile enfin le casting des personnages principaux.

Si jusque là, les infos tombaient au compte-goutte, rarement confirmées par le géant américain, la liste complète des acteurs retenus a été dévoilée sur le compte Twitter officiel de la série.

Et si le tournage de la première saison, en Nouvelle-Zélande, attendue pour 2021, ne commencera que le mois prochain, on peut désormais mettre quelques visages sur...pas grand chose, puisque les noms cités ne sont pas rattachés à des rôles. On peut toutefois noter que pour l'immense majorité d'entre eux, il s'agira là du plus grand rôle d'une jeune carrière. Alors que le public pouvait s'attendre à voir réapparaitre les noms de héros célèbres, ou en tout cas mentionnés dans les trilogies au cinéma, Amazon Studio a pris le contrepied en choisissant une autre époque que celle décrite dans «La communauté de l'Anneaux».

Les acteurs déjà embauchés

L'acteur Robert Aramayo, ici dans la peau du jeune Ned Stark de «Game of Thrones», est l'un des rares acteurs sélectionnés déjà connu du grand public. (© HBO).



On savait déjà, même si Amazon ne l'avait pas confirmé, que Joseph Mawle allait incarner un certain Oren, censé être le méchant principal de la série. Après avoir participé à six épisodes de «Game of Thrones» dans la peau de Benjen Strak, le plus jeune frère de Ned Stark, l'acteur britannique pourrait avec ce rôle faire son entrée dans la cour des grands. Face à lui, il devrait trouver l'australienne de 25 ans Markella Kavenagh, quasi inconnue, pour se glisser dans la peau de Tyra, classée chez les «gentils» de l'histoire. L'autre figure principale du camp du bien, le jeune héros Beldor, avait un temps été attribué à Will Poulter («Bandersnatch»), mais des problèmes de calendriers l'avaient obligé à décliner l'offre en décembre 2019. Pour le remplacer, les studios ont de nouveaux fait appel à la famille Stark de «Game of Thrones», en embauchant le Britannique Robert Aramayo, bien connu des fans de la série de HBO pour avoir campé le héros Ned Stark jeune.

Enfin, dernière arrivée en date, celle de l'actrice de 26 ans Ema Horvath, pour un rôle là aussi encore inconnu. Pour éviter de déjà lasser les fans avides de se mettre quelques infos sous la dent, on connait tout de même l'actrice qui incarnera le seul héros célèbre que le grand public a pu découvrir dans les films de Peter Jackson. A savoir celui de Galadriel, la puissante reine elfique qui était à l'époque campée par l'inoubliable Cate Blanchett. Cette fois, plus jeune de quelques millénaires, elle sera interprétée par la jeune galloise Morfydd Clark, que l'on peut suivre en ce moment dans la peau de Soeur Clara dans la série «His Dark Materials».

Des nouveaux aux rôles inconnus

Juan Antonio Bayona, qui a reçu en 2017 un Goya du meilleur réalisateur pour «Quelques minutes après minuit», réalisera les deux premiers épisodes de la saison 1. (© J.Soriano/AFP)

Leurs noms n'avaient pas encore fuité, mais Amazon devance les curieux. Aucun rôle n'est encore attribué à la liste qui suit, mais les showrunners principaux et producteurs exécutifs J.D.Payne et Patrick McKay ont assuré qu'ils auraient un rôle primordial à jouer, en tout cas dans les deux premiers épisodes, qui seront réalisés par Juan Antonio Bayona : «Après avoir entrepris une recherche mondiale approfondie, nous sommes ravis de révéler enfin le premier groupe de brillants interprètes qui participera à la série «Le Seigneur des Anneaux» d'Amazon. Ces femmes et ces hommes exceptionnellement talentueux sont plus que nos acteurs : ils sont les nouveaux membres d'une famille créative en constante expansion, qui travaille maintenant sans relâche pour faire revivre la Terre du Milieu aux fans et au public du monde entier» ont-ils déclaré.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD. — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2020

Les heureux élus dont les noms n'avaient pas encore été dévoilés sont donc : Owain Arthur («The Patrol», «Mr.Nice»), Nazanin Boniadi («Scandale», «Homeland»), Tom Budge («The Proposition», «Il n'est jamais trop tard»), Ismael Cruz Córdova («The Mandalorian», «Miss Bala»), le très jeune Tyroe Muhafidin dans son premier rôle, Sophia Nomvete, elle aussi novice à l'écran, Megan Richards («Wanderlust», «Doctors»), Dylan Smith («Treadstone», «Pirates des Caraïbes»,...), Charlie Vickers («Palm Beach», «Les Médicis»), et Daniel Weyman («Treadstone», «Gentleman Jack»).

Et pour ceux qui rêvent de participer à la série, tout espoir n'est pas mort de rejoindre cette «nouvelle communauté» selon les mots d'Amazon. Vernon Sanders, co-directeur de la télévision chez Amazon, a ainsi expliqué qu'ils avaient «encore quelques rôles clés à distribuer».

Maxim baldry, dernier arrivé pour un grand rôle

Dans ces « quelques rôles clés à distribuer», l'un a été attribué au britannique Maxim Baldry, a-t-on appris tout début mars, selon les informations très sûres venues du site Deadline.

British actor Maxim Baldry (Years and Years) has signed on for a lead role in Amazon’s The Lord of the Rings TV series, I have learned #LOTR https://t.co/V6ftiyqaKo — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 4, 2020

L'acteur a pu déployer précédemment son talent dans le film «Les vacances de Mr Bean» (2007), ou encore dans les séries Rome (2007), et, plus récemment, dans la peau d'un réfugié ukrainien dans la série Years and Years (2019). Il devrait donc hériter d'un rôle important dans la narration, sans qu'aucuns détails n'aient été dévoilés.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019

Pour rappel, les aventures qui seront décrites dans la série se dérouleront non pas à la fin du Troisième âge, comme dans les ouvrages «Le Seigneur des Anneaux» et «Bilbo le Hobbit» de J.R.R.Tolkien et les films de Peter Jackson...mais au moins 3000 ans avant, lors du Second âge de la Terre du Milieu. Elles devraient avoir pour cadre principal l'île de Numénor qui, à l'instar de l'Atlantide dans la mythologie grecque, est chez Tolkien une île située dans l'océan, à l'ouest de la Terre du Milieu, et dont le royaume de prestigieux humains va sombrer lors du Deuxième âge, englouti par les flots après que ses habitants aient provoqué la colère du dieu unique, Eru.