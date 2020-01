«Star Trek : Picard» : Patrick Stewart fait son grand retour

L’heure du grand retour du commandant Picard a bientôt sonné.

Patrick Stewart se glisse de nouveau dans la peau du célèbre personnage dans une série inédite très attendue intitulée «Star Trek : Picard» qui sera lancée aux Etats-Unis le 23 janvier sur CBS, et le lendemain dans le reste du monde sur Amazon Prime Video, qui dévoilera les dix nouveaux épisodes à raison d'un par semaine.

Le charismatique acteur retrouve le costume du commandant Picard qu’il a incarné dans la série télévisée «Star Trek : The Next Generation» entre 1987 et 1994 mais aussi au cinéma dans quatre long-métrages, dont le dernier en date est sorti en 2002 : «Star Trek : Nemesis».

«Cela fait 17 ans que j'ai dit ‘au revoir’ à Jean-Luc. Et j'avais la ferme intention de ne plus retourner dans cet univers, et j'étais en outre persuadé que tout ce qu'il y avait à dire l'avait déjà été», a récemment confié à l'AFP le célèbre acteur.

Mais le créateur de la nouvelle série Alex Kurtzman («Alias») et le scénariste Michael Chabon (Prix Pulitzer pour son roman «The Amazing Adventures of Kavalier & Clay» qu’il va d’ailleurs adapter en série) se sont montrés persuasifs. «J'ai trouvé qu'ils avaient des idées inattendues, et qu'ils avaient imaginé un monde différent de celui créé dans ‘Next Generation’», dit-il. «Il y a un ou deux personnages qu'on retrouve, mais le monde autour d'eux est transformé, ce n'est plus le même» a-t-il ainsi expliqué à l’AFP. Cette fois son personnage «est dans une situation complètement différente de celle des 4 films et des 178 épisodes» de la série antérieure».

L'action de «Star Trek: Picard» se déroule 20 ans après les événements survenus dans le film «Nemesis». A la retraite dans un paisible vignoble en France, Jean-Luc Picard reprend du service après qu’une femme mystérieuse vient lui demander de l’aide. Une femme dont il va rapidement comprendre qu’elle pourrait avoir un lien avec son passé.

La bande-annonce a donné l’occasion de découvrir quelques-uns des nouveaux visages du show notamment Michelle Hurd, Alison Pill et Santiago Cabrera, mais aussi l’occasion de revoir les «anciens» à l'instar de Brent Spiner, Jeri Ryan, Jonathan Frakes ou encore Marina Sirtis.

A noter que CBS All Access a d’ores et déjà annoncé le renouvellement de «Star Trek : Picard» pour une saison 2. «L'énergie et l'enthousiasme autour du lancement de la série ont atteint une ampleur supérieure à ce que nous pouvions espérer. Nous sommes ravis d'annoncer nos plans pour une deuxième saison avant le début de la série, et nous sommes convaincus que les fans de 'Star Trek' et les nouveaux téléspectateurs seront capturés par la distribution stellaire et l'histoire méticuleusement élaborée par notre équipe créative».

«Star Trek : Picard» est le certainement le plus attendu d'entre eux, mais n'est pas le seul projet 'Star Trek' mis sur les rails par CBS qui souhaite concevoir tout un nouvel univers télévisuel à la saga. En plus de «Star Trek : Discovery», dont la seconde saison vient juste de se terminer sur All Access, de nouveaux shows comme la comédie animée «Star Trek : Lower Decks» sont prévus. Une série centrée sur le personnage de Michelle Yeoh dans «Discovery» est en outre en développement. Dans ce spin off, Philippa Georgiou rejoint la Section 31, une agence secrète qui opère au sein de la Fédération galactique.