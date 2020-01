Des célébrités en quête d’aventure avec Bear Grylls sur National Geographic

La 5e saison de la série «En pleine nature avec Bear Grylls» débarque le 27 janvier sur National Geographic (disponible via les offres Canal+) avec huit nouveaux épisodes en compagnie de célébrités.

Ce spécialiste de la survie, ancien membre des forces spéciales britanniques, les conduit dans des endroits reculés et hostiles où leur détermination et leur capacité à s’adapter sera sérieusement mis à l’épreuve.

Des falaises de Sardaigne aux glaciers islandais en passant par les jungles inextricables des îles reculées du Panama, ou les déserts et canyons de l’Utah, Bear Brylls partage ses connaissances et ses astuces pour subsister en plein cœur de la vie sauvage. Les stars qui ont accepté de l’accompagner dans cette aventure extrême vont se retrouver face à leurs peurs, et relever des défis physiques particulièrement difficiles où ils seront contraints de se dépasser. Mais aussi, apprendre à faire caca en pleine nature (ça peut servir).

La liste des personnalités présentes dans cette saison 5 est impressionnante, avec notamment la présence de la comédienne oscarisée Brie Larson (Room, Captain Marvel) et l’acteur Joel McHale (Community, Santa Clarita Diet) dans les deux premiers épisodes à découvrir le 27 janvier. Cara Delevingne, Channing Tatum (qui était déjà présent dans la saison 1), Zachary Quinto sont également de la partie. A noter également la présence d’Alex Honnold – dans un épisode à découvrir le 17 février – le grimpeur professionnel qui a été le premier à gravir à mains nues El Capitan. Un exploit mis en image dans le documentaire récompensé d’un Oscar en 2019 «Free Solo».

La survie selon Bear Grylls

Devenu célèbre grâce à la série «Man vs. Wild», Bear Grylls s’est imposé comme le visage de la survie dans la petite lucarne. C’est en 2014 que l’émission «En pleine nature avec Bear Grylls» a été lancée sur la chaîne américaine NBC, avec l’idée aussi simple qu’efficace d’emmener des célébrités partager ses aventures pendant deux jours dans des endroits hostiles. En 2015, l’animateur britannique a reçu le président américain Barack Obama pour un numéro spécial consacré au changement climatique tourné en Alaska. Une consécration pour Bear Grylls : «Ce fut un honneur de l’avoir alors qu’il était encore en fonction».

La 5e saison du programme ne change pas une recette qui a déjà fait ses preuves. Les paysages sont grandioses, et Bear Grylls sait comment créer un lien particulier avec ses invités, permettant ainsi de révéler des facettes de leurs personnalités inconnues du grand public. Une série passionnante à suivre.

En pleine nature avec Bear Grylls, à suivre à partir du 27 janvier à 21h sur National Geographic (et aussi sur myCANAL).